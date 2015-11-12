Евро упал до семимесячных минимумов на заявлениях Драги и на фоне греческих протестов

В четверг днем единая европейская валюта резко пошла вниз в паре с долларом, особенно сильно снизившись во время выступления главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом. Кроме того, на евро давят массовые протесты в Греции, граждане которой протестуют против третьего этапа по спасению Греции. Политики и кредиторы должны достичь компромисса до понедельника, чтобы разблокировать транш в 2 млрд евро в виде займов и 10 млрд евро на рекапитализацию банков.

Единая валюта испугалась, когда Драги намекнул на новые стимулы. К 11:45 мск пара EUR/USD упала до отметки 1,070 с уровня 1,0744. Сейчас пара торгуется на уровне 1,0724.

"Не перекладывайте вину пожара на пожарную бригаду", - сказал Драги, ссылаясь на кризис в Греции. Сегодня греческие работники протестуют против повышения налогов и проведения пенсионных реформ, которые были согласованы с кредиторами этим летом. По сообщениям СМИ, все госслужбы закрылись сегодня, чтобы участвовать в первой всеобщей забастовке. Довольно парадоксально, что сегодняшний протест фактически поддерживается правящей партией - коалицией Syriza Ципраса. Вчера он призвали всех работников, безработных, пенсионеров и студентов присоединиться к всеобщей забастовке.

Марио Драги сказал сегодня, что ЕЦБ будет пересматривать свою монетарную политику на заседании в декабре. Говоря о греческом протесте, он сказал, что «это неправильно - обвинять ЕЦБ в страданиях от политики экономии» и в том, что во всем виноваты члены еврозоны, ведь с 2010 года по крайней мере три страны успешно завершили свои подобные программы.

