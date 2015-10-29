Мнение: эксперимент с QE в Европе провалился

Колумнист Bloomberg, Марк Гилберт, размышляет о том, что программа количественного смягчения не оправдывает себя, а Марио Драги не сможет сдержать своих обещаний.

«Завтра ожидается выход данных по инфляции в еврозоне. Как прогнозируют эксперты, в октябре потребительские цены остались без изменений. С начала 2013 года Европа даже близко не видела 2%-ной инфляции, соответствующей целям ЕЦБ. В течение последних двух лет она была как минимум вдвое меньше. Поэтому я симпатизирую Марио Драги, когда он говорит, что расширит использование нетрадиционных мер, чтобы предотвратить угрозу дефляции. Однако я волнуюсь за то, что увеличение дозы лекарства не имеет смысла, когда нет доказательств, что пациент реагирует на лечение.

Среди экономистов крепнет совместная уверенность, что инфляция не вернется к целевому уровню ни в этом году, ни в следующем, ни даже в 2017. Дрейф инфляционных ожиданий ЕЦБ выглядит неумолимым от квартала к кварталу: он снижается.

Один из чиновников ЕЦБ, Питер Прэтт, заявил на этой неделе, что в борьбе с инфляцией у регулятора не будет никаких табу: «Мы находимся в ситуации, когда достижение инфляционных целей постоянно откладывается. Мы не можем отрицать, что здесь таится реальный риск».

Как отметил сам Драги на прошлой неделе, «авторитет центробанка определяется его способностью выполнять свои обещания». Таким образом, ЕЦБ находится сейчас под огромным давлением.

Расширить количественное смягчение — не так-то просто. Попытка интенсифицировать скупку бондов выше нынешних темпов в 60 млрд евро ежемесячно — это риск того, что в один прекрасный момент подходящие облигации просто закончатся на рынке. ЕЦБ не может себе позволить покупать что-нибудь с доходностью, меньше, чем его собственная ставка по депозитам (она сейчас находится на уровне минус 0,2%). Таким образом, из дозволенного списка исключается, например, кусок немецкого рынка ценных бумаг: четырехлетние немецкие бонды, например, имеют доходность минус 0,26%, а краткосрочные бумаги — еще более низкую. И такая ситуация — не редкость на европейских рынках долговых бумаг.

Можно углубить снижение ставки ЕЦБ по депозитам и загнать ее еще дальше в отрицательную область. Драги сказал, что этот момент обсуждался ЕЦБ на прошлой неделе. Это должно расширить круг разрешенных к скупке ценных бумаг, но высок риск эффекта домино: снижение ставки по депозитам уведет еще ниже и доходность гособлигаций, и мы снова окажемся на прежних позициях. Просто посмотрите на события прошедшей недели: двухлетние немецкие облигации в ответ только на намёк этого события снизили свою доходность на 10 базисных пунктов, до - 0,35%.

Немало времени на своей пресс-конференции в четверг Драги провел, объясняя, почему банк не отказывается от идеи отрицательных процентных ставок. Дело в том, что за прошедший год ситуация сильно изменилась. Экономические условия ухудшились, и можно сказать, что ЕЦБ приступил к QE с опозданием. Усилилось впечатление, что слишком многое руководство регулятора оставляло «на авось», пускало плыть по течению. И это — большой недостаток нынешнего QE. Сейчас Драги вынужден склониться к реальности и признать, что достижение инфляции в 2% - недостижимо в ближайшие годы.

Чуть лучше QE работает кампания ЕЦБ по сдерживанию евро, которая направлена на поддержку экспорта. Стратеги Bloomberg отметили странную тенденцию различных представителей ЕЦБ (Бенуа Кюре, Витора Констанцио, Эвальда Новотны) внезапно возникать на публике с важными заявлениями всякий раз, когда единая валюта угрожает перейти выше границы $1,14. Удешевление валюты — это прямой путь к росту экспорта, в полном соответствии с учебниками.

Таким образом, что именно сделает ЕЦБ в декабре, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию? Снижение ставок по депозитам выглядит как несомненный факт. Также ЕЦБ может объявить продление работы QE дальше сентября 2016 года, что, в свою очередь, может позволить ему добавить на баланс программы больше денег, чем заявленный 1,1 трлн евро.

Программа QE может быть расширена и за счет включения в «разрешенный список» корпоративные облигации или даже акции. Хотя с политической точки зрения это фантастически сложно (например, как ЕЦБ должен решить, кто достоин включения в программу, а кто — нет?)

Я все больше сомневаюсь, что QE способна на то, о чем пишется в учебниках (то есть, направить деньги в экономику через банковскую систему). Но Драги обещал сделать «всё возможное» для защиты евро и достижения целевых показателей ЕЦБ. После того, как «Супермарио» откровенно опоздал с тем, чтобы прописать лекарство (в виде QE), ему отчаянно необходима каталка скорой помощи, чтобы вывести экономику из комы.

Хорошая новость — в том, что длительный период без инфляции не привел к сильному снижению розничных расходов (хотя именно такой вариант предсказывает классическая экономическая теория) — по крайней мере, до сих пор.

Плохая новость — в том, что цель ЕЦБ сейчас кажется недостижимой, а в силу этого становится сложно поддерживать веру в главные центробанки мира и их роль в глобальной экономике, причем касается это не только ЕЦБ, но и ФРС, и Банка Японии, и Банка Англии.»

Марк Гилберт, для Bloomberg. Пересказ - Anomalia

