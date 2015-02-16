Взгляд на рынок от Альфа-Форекс 16.02.2015

EURUSD

Пара закрепилась выше уровня 1,14, что позволяет ждать роста к отметке 1,1460. В пользу развития восходящего движения свидетельствует и тот факт, что цены удерживаются выше линии скользящей средней. Однако МА наметила разворот вниз, что не позволяет полностью исключить возможность падения. К тому же, сегодня динамику могут задавать новости с заседания Еврогруппы относительно решения греческого вопроса.

Покупки стоит рассматривать только при прорыве выше уровня 1,1460 с целью на 1,15. Продажи при условии, что цены закрепятся ниже отметки 1,1370.



Поддержка: 1,14, 1,1370, 1,13, 1,1270, 1,12, 1,1150, 1,11, 1,1050, 1,10, 1,0960, 1,09, 1,0840, 1,08, 1,07.

Сопротивление: 1,1460, 1,15, 1,1550, 1,1640, 1,1685/1,17, 1,18.

GBPUSD

Пара тестирует уровень сопротивления 1,5430. Если он будет преодолен, можно ждать роста к отметке 1,55. В пользу такого исхода свидетельствует тот факт, что цены закрепились выше линии скользящей средней. К тому же, МА также уверенно направлена вверх.

При порыве уровня сопротивления 1,5430 рассматривать возможность покупок с целью на 1,55.



Поддержка: 1,54, 1,53, 1,5260, 1,5230, 1,52/1,5185, 1,5130, 1,51, 1,5070, 1,50, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.48.

Сопротивление: 1,5430, 1,55, 1,5550, 1,56/1,5620, 1,5660, 1,57, 1,5770.

USDJPY

Пара пытается вернуться к уровню сопротивления 118,70. Если он будет преодолен, можно будет ждать продолжения роста к отметке 119,00 и, далее, 119,40. Но МА уверенно устремлена вниз. Цены удерживаются ниже линии скользящей средней. Поэтому вполне возможно, что, оттолкнувшись от уровня 118,70, цены возобновят падение.

При отвороте от уровня 118,70 рассматривать возможность продаж с целью на 118,30.



Поддержка: 118,30, 118,00, 117,70, 117,30, 117,00, 116,70, 116,00, 115,23, 114,82, 114,00.

Сопротивление: 118,70, 119,00, 119,40, 119,70, 120,00, 120,40, 120,70, 121,00, 121,40, 121.70, 122.10/00, 122.50, 122.70.

