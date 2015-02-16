Обзор по рынку и прогноз на 16.02.2015

16 февраля 2015 г.

После падения, которое доллар продемонстрировал в четверг, в пятницу основные пары консолидировались в районе ранее достигнутых уровней, не находя значимых катализаторов для движений в том или ином направлении. В результате, евро/доллар завершила неделю в районе уровня сопротивления 1,14, фунт на уровне 1,5401. Доллар/йена завершила прошлую неделю неподалеку от поддержки на 118,70. Стоит отметить, что дополнительным разочарованием для доллара стали данные по индексу потребительского доверия в США от университета Мичигана. Показатель снизился до отметки 93,6 против январского значения 98,1 и прогноза 98,2.

Европейский календарь на понедельник пуст. Но не стоит забывать, что сегодня состоится встреча Еврогруппы, на которой будет обсуждаться греческий вопрос. Если ситуация будет урегулирована, это снизит опасения выхода Греции из еврозоны, евро/доллар может получить стимул для роста в район уровня 1,1460 с дальнейшей целью на 1,15. Но достижение компромисса может быть непростым. Дело в том, что представители Греции уже отмечали, что на пути спасения страны все же не допустят ничего такого, что принижало бы честь и достоинство граждан и страны. Поэтому путь к компромиссу, скорее всего, будет непростым, ведь от страны в ЕС ждут мер жесткой экономии.

Великобритания сегодня значимой макростатистики не публикует. Тем не менее, фунт/доллар упорно пытается преодолеть сопротивление на уровне 1,5430. Но, скорее всего, без дополнительных катализаторов сделать это будет непросто. Хотя, учитывая, что сегодня в США выходной, не исключены резкие колебания на фоне «тонкого рынка». Возможно, что британец сможет воспользоваться ситуацией и продолжит умеренное укрепление. После прорыва уровня 1,5430, целью движения станет отметка 1,55.

Пара доллар/йена новую неделю начала гэпом вниз, открывшись на уровне 118,43. Незначительную поддержку сегодня она может получать после опубликованных данных по темпам роста японской экономики. ВВП вырос на 2,2% после падения на 2,3% в предыдущим периоде. Однако, показатель вышел ниже ожиданий, что и выступило фактором, сдерживающим укрепление йены.

