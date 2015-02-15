Рекомендация по торговле на 16.02.15 — 23.02.15
Аналитика и прогнозы

Рекомендация по торговле на 16.02.15 — 23.02.15

15 февраля 2015, 18:35
Aziz Aliev
Aziz Aliev
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И так, как Вы уже знаете я каждый понедельник делаю анализ рынка, но сегодня воскресенье и записать я решил именно сегодня так как завтра, возможно не будет времени. Писать много не буду, знаю многим пофиг и 90% не читают!

 

EUR/USD общий тренд SELL но происходит излом тренда и я буду искать точку входа на покупку, при этом помнить то что общий тренд у нас селловский (продажи).

 

GBP/USD так же тренд SELL но был излом тренда который подтвердился. Так что рассматриваем покупки, но не забываем о том, что тренд селловский (продажи)

#торговля, eurusd, аналитика, Forex, анализ, GBPUSD, alievtm, AlievTG