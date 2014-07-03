Что интересного расскажет Марио Драги?

У руководителя регулятора еврозоны есть несколько различных путей для укрепления европейской экономики. У ведущих мировых экономистов нет единого предположения по тому, что именно будет выбрано и как долго еще процентные ставки останутся неизменными.

Разбавить эту информационную темноту лучиком света Марио Драги должен сегодня на выступлении во Франкфурте.

В то время как ФРС США и Банк Англии уже практически вышли на свет из кризисного тоннеля, над ЕЦБ всё еще продолжает нависать дамоклов меч. Под руководством Драги европейский регулятор в любом случае должен что-то решить. Для того, чтобы окончательно уверить инвесторов в том, что всё худшее позади, крайне важно огласить намерения об оптимальном развитии процентных ставок на ближайшие 2 — 4 года.

Ник Кунис, глава отдела макроэкономических исследований амстердамского банка ABN Amro NV, заявляет: «Я думаю, что Драги сигнализирует о стабильном состоянии процентных ставок до конца 2016 года.».

О сохранении официальных процентных ставок говорят практически все экономисты, опрошенные агентством Bloomberg News.

На последней встрече, которая состоялась 5 июня, ЕЦБ усложнил перспективу расходов по займам и заявил, что предоставит банкам минимум четыре года финансирования по фиксированной цене. Это делает программу привлекательной, растет деловая активность и восстанавливается экономика.

В то же время ключевая процентная ставка сокращается до рекордно низкого уровня 0,15%, понижается ставка по депозитам (минус 0,1%) и расширяется неограниченное предоставление ликвидности. Драги заявил репортерам, что ставки останутся низкими «возможно, дольше, чем предполагалось раньше».21 июня было озвучено, что расширение неограниченной ликвидности до 2016 года станет сигналом к тому, чтобы сохранять низкие ставки до того момента, когда восстановление экономики будет свершившимся фактом. После полного «выздоровления» ставки должны будут увеличиться.

Интерпретация этих сообщений финансовыми специалистами очень варьирует. Кто-то верит в то, что ЕЦБ будет поддерживать низкие ставки вплоть до конца 2018 года. В то же время треть опрошенных экономистов после июньского решения предсказала, что первого увеличения ставок нужно ждать уже в 2015 году. Еще треть «отложила» повышение на 2016 год, 28% верит в неизменность этого показателя до 2017 года или даже еще дольше.

В то время как собственные экономические прогнозы ЕЦБ молчат о процентных ставках, они предсказывают ускорение инфляции к четвертому кварталу 2016 года на 1,5%. Это на 0,5% лучше, чем, например, в прошлом месяце, но ниже цели европейского регулятора (которому нужно чуть менее, чем 2%).

Производство и сфера услуг в 18 странах еврозоны снизились по сравнению с данными двухмесячной давности. Данные, полученные на этой неделе, показали майский уровень безработицы в 11,6%: статистика вполне оптимистичная по сравнению с прошлогодними 12%, но темпы снижения негативных показателей всё равно не очень радуют. Экономист Global Insight THS, Говард Арчер, заявляет: «Безработица в Европе скорее неторопливо ползет вниз, нежели заметно снижается, условия кредитования во многих странах всё еще остаются довольно тяжелыми. ЕЦБ на данный момент явно собирается выждать момент после своих июньских заявлений о процентных ставках и ликвидности».



