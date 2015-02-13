Взгляд на рынок от Альфа-Форекс 13.02.2015

EURUSD

Пара закрепилась выше уровня 1,14, что позволяет ждать роста к отметке 1,1460. В пользу развития восходящего движения свидетельствует и направление МА и тот факт, что цены удерживаются выше линии скользящей средней. Однако сегодня динамику могут задать публикуемые данные по темпам роста экономики Германии и еврозоны в 4 квартале.

Покупки стоит рассматривать только при прорыве выше уровня 1,1460 с целью на 1,15. Продажи при условии, что цены закрепятся ниже отметки 1,14.



Поддержка: 1,14, 1,1370, 1,13, 1,1270, 1,12, 1,1150, 1,11, 1,1050, 1,10, 1,0960, 1,09, 1,0840, 1,08, 1,07.

Сопротивление: 1,1460, 1,15, 1,1550, 1,1640, 1,1685/1,17, 1,18.

GBPUSD

Пара снова закрепилась выше уровня 1,54. Теперь целью роста становится отметка 1,5430 и, далее, 1,55. В пользу такого исхода свидетельствует тот факт, что цены закрепились выше линии скользящей средней. К тому же, МА также уверенно направлена вверх.

При порыве уровня сопротивления 1,5430 рассматривать возможность покупок с целью на 1,55.



Поддержка: 1,53, 1,5260, 1,5230, 1,52/1,5185, 1,5130, 1,51, 1,5070, 1,50, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.48.

Сопротивление: 1,54, 1,5430, 1,55, 1,5550, 1,56/1,5620.

USDJPY

Пара закрепилась ниже уровня 118,70, что открывает путь к поддержке на 118,30. В пользу снижения котировок свидетельствует то, что МА уверенно устремлена вниз. Цены удерживаются ниже линии скользящей средней. К тому же, и фундаментально на текущий момент оснований для возобновления роста в краткосрочной перспективе нет.

При отвороте от уровня 118,70 рассматривать возможность продаж с целью на 118,30.



Поддержка: 118,30, 118,00, 117,70, 117,30, 117,00, 116,70, 116,00, 115,23, 114,82, 114,00.

Сопротивление: 118,70, 119,00, 119,40, 119,70, 120,00, 120,40, 120,70, 121,00, 121,40, 121.70, 122.10/00, 122.50, 122.70.

