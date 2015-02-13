Обзор по рынку и прогноз на 13.02.2015

13 февраля 2015 г.

Доллар в четверг утрачивал ранее завоеванные позиции. Американская валюта понесла потери против всех основных противников. В результате, евро/доллар завершила торговый день в районе уровня 1,1401, фунт подскочил к отметке 1,5414, от которой совсем незначительно откорректировал к закрытию. Доллар/йена в ходе торгов снижалась в район уровня 118,50, но день завершила на отметке 119,10. Данные из США оказались разочаровывающими. Розничные продажи в январе сократились сильнее прогнозов (-0,8% против ожиданий -0,4%). Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 304 000 против прогноза 282 000. Таким образом, пока явно преждевременно говорить о том, что экономика Штатов прочно стоит на пути восстановления и у ФРС есть все основания поторопиться с началом ужесточения монетарной политики. Помимо этого, достижение соглашений в Минске спровоцировало рост интереса к риску и это также не пошло на пользу доллару.

Сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 4 квартал Германии и Еврозоны. На текущем этапе, чтобы вызвать разочарование и спровоцировать возобновление падения евро будет вполне достаточно даже незначительного отклонения от прогнозов в худшую сторону. Конечно, ни для кого не секрет, что европейская экономика переживает далеко не лучшие времена, но статистическое подтверждение этого факта, вряд ли пойдет на пользу валюте. Поэтому не исключено, что слабые цифры вкупе с фактором фиксации прибыли в конце недели могут спровоцировать возврат котировок к отметке 1,1370 с дальнейшей целью на 1,13.

Великобритания сегодня значимой макростатистики не публикует. Но фунт может продолжить постепенное укрепление под влиянием событий четверга, когда Марк Карни сказал, что следующим шагом Банка Англии может стать именно повышение ставки. Несмотря на снижение инфляционных рисков, в целом, экономика Великобритании выглядит на данный момент достаточно устойчиво и имеет все шансы прочно встать на путь восстановления.

Пара доллар/йена может оставаться под умеренным давлением. Хотя к завершению дня все же откат не исключен на фоне фиксации прибыли в преддверии выходных. К тому же, некоторую поддержку доллар может получить со стороны данных по потребительскому доверию от университета Мичигана. Но для этого показатель должен выйти, как минимум, на уровне прогнозов. В целом же, достаточно высока вероятность, что в ближайший день пара будет удерживаться в пределах диапазона 118,30 – 119,00.