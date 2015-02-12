Доллар упал против иены и евро на слабой статистике в США

В четверг доллар падает против иены и евро после слабых данных о розничных продажах в США. EURUSD торгуется сейчас на 1,1356 (+)0,19%; USDJPY — на 119,27 (-0,98%).

В числе прочих факторов это связано с выходом слабой статистики по потребительским расходам в США, на долю которых приходится более двух третей экономики страны. Падают расходы вот уже второй месяц подряд.

Розничная продажа снизилась в прошлом месяце на 0,8% в январе, и на 0,9% в декабре после 0,4%-ного роста в ноябре. При этом экономисты предсказывали январский спад, но не такой большой: всего на 0,5%.

«Добивает» доллар на сегодня рост заявлений на пособие по безработице в США: вопреки прогнозных 290 000 обращений, их оказалось 304 444.