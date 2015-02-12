Обзор по рынку и прогноз на 12.02.2015

12 февраля 2015 г.

Доллар вернул веру в себя. В среду со стороны официальных представителей Федрезерва снова появились свидетельства того, что американский регулятор все же может пойти на повышение ставки уже к концу второго квартала 2015 года. На этом фоне доллар смог укрепиться по отношению к большинству противников. Пара фунт/доллар снизилась в район уровня 1,5230 на закрытии. Доллар/йена подскочила к отметке 120,44. И лишь евро/доллар демонстрировал более сдержанную динамику в ожидании решения по греческому вопросу. Пока определенности нет. Вчера на встрече министров финансов Еврогруппы Греция настаивала на сделке, которая бы базировалась на финансовой стабильности, финансовой устойчивости, реструктуризации долга и решении гуманитарного кризиса страны, что и позволило паре на короткое время подняться к 1,1340. Но пока решения по данной теме нет.

Сегодня со стороны еврозоны снова не поступит интересной статистики. Отчет по индексу потребительских цен в Германии вряд ли вызовет реакцию. Всем давно понятно, что еврозона вступила в дефляцию и ЕЦБ вводит адекватные меры по борьбе с этим явлением. Динамикой пары будут руководить внешние факторы (в частности, данные из США по розничным продажам) и развитие ситуации по разрешению проблем Греции. Сегодня встретятся уже главы государств, входящих в ЕС, для обсуждения возможностей спасения страны. Стоит отметить, что за основу переговоров хотят принять план, представленный Грецией. Поэтому достижение договоренностей может привести к тому, что евро возобновит рост к уровню 1,14 с дальнейшей целью на 1,1460.

Великобритания сегодня публикует инфляционный отчет. Поэтому для движений у фунта могут быть и свои катализаторы. Любые намеки на возможное ускорение роста ценового давления могут быть восприняты британцем с оптимизмом, поскольку усиление ценового давления может стать именно тем фактором, который позволит Банку Англии сделать свою риторику в отношении монетарной политики более агрессивной и хотя бы на словах выразить те же настроения, которые сейчас демонстрирует ФРС. В подобной ситуации фунт может испытать оптимизм и снова предпринять попытку возврата в район сопротивления 1,5340.

Пара доллар/йена на усилившихся ожиданиях повышения ставки ФРС продолжает расти. Если сегодняшние данные по розничным продажам станут подтверждением стабильности в потребительском секторе экономики Штатов, доллар может получить дополнительный импульс для роста и в этом случае пара вполне будет способна вернуться в район сопротивления 121,00.

