Календарь макростатистики и важных событий на неделю 2 — 6 февраля

В понедельник, 2 февраля, на азиатских рынках будет опубликован важный параметр — январский индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Он покажет уровень восстановления локомотива китайской экономики — промышленности.

Европа продемонстрирует национальные индексы производственной активности PMI в Испании, Италии, Франции, Британии и Германии, а также сводный соответствующий индекс еврозоны за январь.

В США тоже будет опубликован индекс производственной активности по обеим версиям (PMI и ISM). Свою отчетность за IV квартал опубликуют Exxon Mobil и Газпром, акции которого все еще продолжают торговаться в Лондоне.



3 февраля, вторник, в Азиатско-Тихоокеанском регионе начнется с публикации обширного блока австралийской статистики (торговый баланс за декабрь, экспорт и импорт в декабре, одобренные заявки на строительство) и объявлением Банка Австралии на тему процентной ставки и монетарной политики.

В Европе опубликуют ежегодный и январский индексы потребительских цен Италии.

Канада покажет индекс цен на сырье и производственные товары. Ежемесячный релиз Красной Книги выйдет в США. Также силу крупнейшей экономики мира можно будет оценить по статданным о производственных заказах в декабре.

Сезон отчетности продолжат фармацевтический гигант Allergan на Уолл-стрит, люкс-бренд Louis Vuitton в Париже.

Среда, 4 февраля, начнется в АТР с выхода статистики по Новой Зеландии, среди которой влияние на мировые рынки будет иметь квартальный показатель изменения занятости. В Китае в среду будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг HSBC, а Гонконг продемонстрирует свой PMI в производственном секторе.

В Европе тоже ждут индекса деловой активности в секторе услуг (Испания, Италия, Франция, Германия, Британия) за январь. В среду будет опубликована предварительная цифра по ВВП Италии за 2014 год и за его IV квартал отдельно. Цифру по этому индексу выпустят и по еврозоне в целом.

Важные цифры выйдут в США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе; композитный индекс деловой активности, отдельный индекс деловой активности в сфере услуг и занятость в непроизводственной сфере. Не надо забывать и о еженедельном отчете о запасах сырой нефти и бензина, который в США выходит по средам.

Отчетность по итогам квартала предоставят автогиганты General Motors и Toyota.

Четверг, 5 февраля, начнется в Азиатско-Тихоокеанском регионе с публикации отчетов о продажах нового жилья и розничных продажах за декабрь в Австралии.

В Европе внимание инвесторов будет сконцентрировано на данных о производственных заказах в Германии за декабрь, а вслед за этим — на выступлении главы Банка Англии, который объявит о решении британского регулятора на тему монетарной политики и процентной ставки на ближайшее время. Французский банк BNP Pаribas отчитается по итогам квартала.

В США выйдут статданные о торговом балансе.

И, наконец, в пятницу 6 января рынки будут ждать информации о промышленном производстве Германии, о розничных продажах в Швейцарии и о торговом балансе за декабрь в Великобритании.

Важный блок информации, касающейся развития рынка труда, выйдет в США: отчет о средней почасовой зарплате в январе, январские цифры изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, коэффициент безработицы, изменение занятости.

Moody's отчитается по итогам IV квартала 2014 года.