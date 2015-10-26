На этой неделе инвесторы будут искать лучшие американские активы

Мы нашли воду на Марсе. Теперь нужно найти рост прибыли в Америке. Не обманывайтесь потрясающими новостями технологических компаний на прошлой неделе. Взрывные скачки роста от Amazon, Google и Apple являются исключением, а не правилом в эти дни.

Мощные рыночные «войска» объединились, чтобы помешать росту прибыли. Среди них есть мешающие всем факторы - замедление Китая, восстанавливающийся доллар, дешевая нефть и даже рост минимальной заработной платы.

По прогнозам, в третьем квартале компании из списка S&P 500 отметят снижение прибыли почти на 4%. Это будет означать возврат к периоду низкой прибыли, впервые с 2009 года. Не ожидается также бурный всплеск каждого актива. Аналитики Уолл-стрит не видят возвращения к росту заработка и доходов вплоть до первого квартала 2016 года.

Надвигающаяся рецессия может подставить подножку раскаленному докрасна фондовому рынку. Индекс S&P 500, можно сказать, только-только с криком вернулся к жизни в октябре, показав самый большой ежемесячный прирост за четыре года. Скорее всего, рост теперь будет вялым, а акции будут казаться жутко дорогими. Коэффициент S&P 500 цена-прибыль составляет уже 17,2 пунктов, что значительно выше 15-летнего среднего в 16 пунктов, по данным S&P Capital IQ. "Насколько больше вы захотите тратить на акции в мире, который почти не растет?" - говорит Эд Ярдени, президент инвестиционно-консалтинговой компании Yardeni Research. Только если остальная часть корпоративной Америки будет расти, как Apple, - ответят инвесторы. Производитель айфонов, как ожидается, покажет рост прибыли на 32%, когда выступит с итогами во вторник. Акции Apple выросли на 8% в этом месяце, а Тим Кук может еще взбудоражить рынки и инвесторов какой-нибудь новой информацией о часах Apple или подкинув "лакомые кусочки" - новости о планах по выходу на новые рынки.

Но даже Apple не застрахована от падения. Рост продаж iPhone, как ожидается, замедлится до 32% с прежних 50% в первых кварталах. Это не очень хорошая новость, потому что технологический сектор в значительной степени зависит от Apple. Общая прибыль в секторе будет на 3% меньше в этом квартале, если не считать результаты Apple, хотя в прошлом квартале мы увидели рост на 2%.

Но у инвесторов будет значительно больше проблем с поиском прибыльных активов и среди остальных компаний, чья отчетность выйдет на этой неделе. Во вторник мы получим данные о том, как люди потребляют развлекательный контент с помощью Comcast, а также увидим, как покупают автомобили американцы - от Ford. Также в конце недели отчитаются Expedia, MasterCard и Starbucks, - все они являются своего рода «барометром» того, как американцы тратят свои деньги.

Есть надежда, что дешевый газ и понемногу завоевываемое доверие поспособствовали тому, что американцы открыли шире свои бумажники, компенсируя другие встречные ветры в мировой экономике. "Мы вернулись к зависимости от настроения американских потребителей, чтобы предотвратить уход мировой экономики в рецессию, - говорит Ярдени. - Американцы рождены, чтобы делать покупки. Если они чувствуют себя счастливыми, они тратят деньги. Если чувствуют себя подавленными, они снова тратят".

Будьте готовы, что большие потери будут оправдываться сильным долларом — в частности, об этом могут заявить многонациональные компании, такие как DuPont, Pfizer и UPS, которые тоже отчитаются на этой неделе. Плюс еще авария цен на нефть. Энергетический сектор S&P 500 укрепляется после падения в этом квартале, по оценкам Capital IQ. Рост прибыли могут показать в пятницу Chevron и ExxonMobil.

И, наконец, свежее напоминание медленного роста может появиться в четверг, когда правительство опубликует данные по ВВП за третий квартал. Barclays недавно снизил свой прогноз по ВВП с 2,5% до 1,5%. Это большое падение после роста во втором квартале почти на 4%.

Все это объясняет, почему некоторые ждут каких-то взрывных новостей от Федеральной резервной системы в среду после двухдневного заседания. Центральный банк, как ожидается, повременит с повышением ставки, и вообще растут сомнения, что у регулятора будет достаточно уверенности в силе экономики, чтобы поднять ставки даже на своем декабрьском заседании.