Золото всегда меняется в цене: у него на это 7 причин

«Никто не понимает золото», - сказал однажды Натан Ротшильд, один из европейской династии банкиров. Но авторы этой статьи предлагают свои семь ключевых уроков для инвесторов, готовых вложиться в золото — причины, по которым оно обычно меняется в цене. Предлагаю вам адаптированный перевод материала.



Ротшильд также пошутил однажды: «Я знаю только двух мужчин, которые действительно понимают ценность золота, - это один неизвестный клерк в подвальном хранилище Банка Франции и один из директоров Банка Англии. И, к сожалению, они с этим не согласны».

Прошло время, и сейчас многие аналитики просто игнорируют ту шутку Ротшильда, и зарабатывают на жизнь, предсказывая поведение золота. Но их репутация сильно пострадала в этом году, когда после падения в 2013 они не увидели, что золото превзойдет все другие активы.

Забегая вперед, скажем — чего ждать инвесторам? Вот семь ключевых факторов, на которые нужно обратить внимание, именно от них обычно зависит цена на золото. И многие исторические примеры только подтверждают это.

1. Инфляция

В семидесятых годах цены на золото выросли в 18 раз, в то время как инфляции почти не было. И хотя инфляция опускается вниз в течение следующих 20 лет, золото по-прежнему остается в активе многих инвесторов и банков, потому что может вдвое увеличить реальную стоимость доллара к 2000 году.

За последние 45 лет цены на золото и индекс потребительских цен США (средний показатель годовой корреляции) настолько тесно двигаются вместе, что именно на данные об инфляции стоит обратить внимание в первую очередь.

2. Процентные ставки

Поскольку за владение золотом никто не платит процентов, любой, кто покупает его, "теряет" деньги, которые мог заработать, если бы вложил их в наличные валюты. Это называется "издержки" владения золотом, и они явно больше, когда процентные ставки высоки. И тем не менее, даже высокие процентные ставки не делают золото менее привлекательным. На самом деле, цены на золото и процентные ставки двигались в противоположных направлениях только половину времени с 1969 года, все остальное время они росли или падали вместе.

3. Фондовые рынки

Как и с процентными ставками, золото движется в противоположном направлении на фондовом рынке. Золото используют некоторые инвесторы, чтобы диверсифицировать свои активы, особенно когда совершенно отсутствует какая-то динамика с другими. Это объясняет значение золота как часть сбалансированного портфеля, включающего различные виды инвестиций, чтобы избежать ситуации, что все активы одновременно начнут расти или падать.

4. Геополитика

Золото лихо достигла своего пика в 1980 году - $850, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, а также иранский кризис с заложниками в посольстве США в Тегеране.

В 2011 подъем до рекордного пика в $1920 пришелся на события Арабской весны. Но часто эти подъемы провоцируют спекулянты, и они, как правило, длятся недолго.

5. Доллар

Как и большинство природных ресурсов, цена на золото, как правило, указывается в долларах. Но афоризм, что слабый доллар должен поднять золото, и наоборот, относится только к 60% случаев. За последние 10 лет золото заработало 273% для британских инвесторов против 255% для американских покупателей - и сильные прибыли произошли как раз, когда доллар также рос. Золото цене в фунтах стерлингов выросло более, чем на 5% за 27 месяцев с 2004 года. За 21 месяц из этих 27 доллар также вырос по отношению к фунту.

6. Цены на нефть

И не говорите, что ваше воображение не связывает золото с геополитической борьбой, и столько же распрей происходит между ключевыми источниками нефти. Как правило, эти два товара часто двигаются вместе.

Конечно, золото и нефть идут в одинаковом направлении чаще, чем оно двигается в тандеме с фондовыми рынками или с процентными ставками - более 60% времени с 1986 года так и происходит.

7. Азиатский спрос

Удивительно, но именно этот пункт меньше всего приводит к изменению цен на золото. Скорее, наоборот, в Азии больше следуют цене, а не устанавливают ее. Это происходит опять же, потому что цены на золото формируются не потребительским спросом - не зависят от людей, которые покупают золото, просто потому что хотят это золото. Они, как правило, хотят больше, когда цены падают, и наоборот. Люди, которые ищут, чем бы заменить некоторые свои активы, чаще всего выбирают золото, потому что нет ничего больше и надежнее для привлечения денег.

Усиление или уменьшение объемов инвестиционных денег в золото зависит от сочетания всех вышеперечисленных факторов. Поэтому всегда внимательно следите за каждым из них, прежде чем принимать решение и теперь вы поймете, от чего, например, сегодня стали меняться цены на золото.