Итоги заседания ФРС 17 сентября

Вчера вечером всё внимание трейдеров и инвесторов было приковано к заседанию Федеральной резервной системы. Именно от него многие ждали конкретных ответов на свои вопросы, а курсы акций и поведение рынков должно было измениться как раз от итогов заседания. Итак, какие итоги можем подвести после заседания 16-17 сентября?

Пожалуй, центральное место среди всех результатов и новостей занимает эта информация - ФРС сохранила целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средства от нуля до 0,25% годовых и не стала менять фразу об удержании ставки на низком уровне в течение существенного времени после завершения QE.

Во-первых, мы вчера точно узнали, что Федрезерв в седьмой раз подряд сократил объемы программы количественного смягчения (QE) на $10 млрд - до $15 млрд. Прогноз подтвердился, а значит аналитики хорошо поработали.

В целом многие решения ФРС совпали с ожиданиями рынка, а потому резких скачков в котировках быть не должно. В документе заседания говорится, что с октября ЦБ уменьшит покупки US Treasuries с $15 млрд до $10 млрд в месяц, ипотечных бумаг - с $10 млрд до $5 млрд в месяц. А в октябре выкуп бумаг будет произведен уже в последний раз.

Стратегия выхода Центробанка подразумевает ввод новых инструментов, которые помогут ФРС влиять на краткосрочные ставки, как только Федрезерв решит, что экономика готова к увеличению стоимости кредитования, пишет The Wall Street Journal. Глава ФРС Джанет Йеллен отметила на пресс-конференции после заседания, что рынок труда еще не восстановился в полном объеме, а инфляция пока слаба.

Прогнозы руководителей Федрезерва в отношении повышения процентной ставки в 2015-2016 годах в целом остаются на прежнем уровне: в следующем году ставка составит в среднем 1,23%, а не 1,20%, как ожидалось в июне, в 2016 году - 2,55%, а не 2,5%.

В целом Федрезерв снова подтвердил, что стимулирующая политика останется актуальной в течение существенного времени после завершения программы покупки активов и усиления восстановления экономики. Сохранив базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых, Комитет ожидает, что будет целесообразно поддерживать текущий диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в течение существенного времени после завершения программы покупки активов, особенно если прогнозируемая инфляция продолжит оставаться ниже 2-процентного долгосрочного целевого уровня FOMC, а также при условии стабильности долгосрочных инфляционных ожиданий.

Следующее заседание пройдет 28-29 октября.