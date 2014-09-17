Заседание ФРС: прогнозы, версии, идеи

Сегодня вечером состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором Джанет Йеллен должна объявить новые действия регулятора и идеи поведения рынков в ближайшее время. Инвесторы ждут этих данных, которые обязательно повлияют на курсы акций и валют. Предлагаем несколько прогнозов о том, что может объявить ФРС сегодня.

Федеральная резервная система совершенно точно должна сохранить темпы сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3), а также сократить его объем еще на $10 млрд - до $15 млрд. Такую версию предлагают большинство экономистов.



Таким образом, очень вероятно, что выкуп активов Федрезервом полностью прекратится в октябре. К слову, так и предполагалось в протоколе июньского заседания. Однако, несмотря на пять лет устойчивого экономического роста благодаря программам QE, глава ЦБ США Джанет Йеллен, скорее всего, будет повышать процентные ставки и в течение 2015-2017 годов - медленно и постепенно на фоне незначительной инфляции, по мнению опрошенных Bloomberg экономистов.

Определенно, большинство членов Федерального комитета по открытым рынкам, включая Дж.Йеллен, по-прежнему отмечают слабые показатели по числу рабочих мест и отсутствие инфляции и склоняются к сохранению процентных ставок на низком уровне в течение еще какого-то времени, считает главный инвестиционный стратег подразделения Brown Brothers Harriman & Co. Скотт Клемонс.

По мнению Эрика Грина из TD Securities, политика ФРС станет более гибкой, но при этом будет сохранен основополагающий подход - нормализация будет медленной. Также известно, что вероятность повышения процентной ставки к сентябрьскому заседанию 2015 года оценивается трейдерами в 78% по сравнению с 73% на 1 сентября.

По мере приближения сроков завершения QE аналитики все чаще вспоминают мартовскую фразу Дж.Йеллен о том, что первое повышение процентной ставки может быть предпринято через "шесть месяцев или около того" после прекращения покупок. Впоследствии руководство ФРС всячески отвлекало внимание рынка от этой оговорки, однако это не мешает рынку вести подсчеты.

ФРС удерживает базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых с декабря 2008 года. В ходе трех раундов выкупа облигаций центробанк увеличил объем активов на своем балансе до более $4 трлн, и на сентябрьском заседании может быть затронут вопрос, что делать с такими огромными резервами, хотя, скорее всего, FOMC подождет с этим решением до момента повышения ставок.