Видеоуроки: Макс Кайзер. Центр неприятностей на карте мира - Европа

Сегодня в рубрике Видеоуроки у меня свежий обзор Макса Кайзера. На этот раз ведущие программы пригласили в гости финансового аналитика Пола Шульте и вместе с ним обсуждают ситуацию в банковском секторе в мире.

Говорят о том, что в Европе огромное количество бесприбыльных ценных бумаг и что она испытывает большую нехватку ликвидности. И что делать в этой ситуации? Неужели накачивать экономику деньгами? Пожалуй, очень актуально перед завтрашним совещанием ЕЦБ.

Не всё так печально: в программе предложат новейшие мобильные технологии работы с финансами — как пример приводят тесную связь сферы финансов и технологий в Китае.

Видео:



