Видеоуроки: Прогноз на 2015 год от Михаила Делягина

Российский экономист, политик, публицист, директор организации «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин вчера в передаче «Тем временем» на телеканале «Красная линия» озвучил свой прогноз на 2015 год.

По его словам, надеяться надо на лучшее, но ждать худшего — не самый оптимистичный прогноз, конечно. Но самое интересное, что Делягин сравнивает наступивший год с годом 1995-м. «Нужно просто понять, что 2015 на календаре — это просто некоторая оптическая иллюзия. Напишите себе там «1995» - и все встанет на свои места», - говорит он. Смотрите сами в сегодняшнем видеоуроке, почему Михаил так считает и какие доказательства приводит.

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