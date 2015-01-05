Видеоуроки: Макс Кайзер. О курсе рубля и экономике России в целом

В очередном выпуске "Обзора Макса Кайзера" - интересные рассуждения о российской экономике (наконец-то Макс Кайзер говорит об этом в эфире). Год назад, 31 декабря 2013, доллар стоил 32,72 руб. В конце 2014 года - уже 56,26 руб. В декабре было много неожиданных решений центробанка и правительства - особенно повышение ключевой ставки ЦБ РФ в ночь с 15 на 16 декабря - до 17% годовых. Уже на следующее утро курс доллара превысил 80 рублей. О том, насколько данное решение было правильным, о возможности дефолта в современной России - говорят в этой передаче.



Макс Кайзер, не стесняясь, называет Эльвиру Набиуллину "женщиной в очках", похожей на библиотекаря с сердцем тигра. Шутит, кривляется, но все же говорит много серьезных вещей о российской экономике, действиях центробанка и настроениях рубля. А Стейси задает интересные вопросы, например, о том, сработает ли тактика США против России, если полугодовая изоляция Кубы до сих пор ни к чему не привела? Ответы на эти и другие вопросы услышите в сегодняшнем видеоуроке.

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