Кривит тестер или неправильный код. Помогите разобраться?

Создал торгового робота с таким расчетом, чтобы по определенному сигналу он закрывал все ордера бай, и тут же открывал один ордер сел, или наоборот, закрывал один или все имеющиеся ордера сел и открывал один бай.
Реализовано это было с помощью простого кода показанного на картинке вверху.
Однако в тестере закрывается только один из ордеров, а второй закрывается только в следующий раз, при повторении сигнала снова.
Из-за этого корректно проверить прибыльность советника не представляется возможным.
Подскажите, может быть ошибка в коде или такие баги встречаются у многих.