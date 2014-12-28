Кривит тестер или неправильный код. Помогите разобраться?

Создал торгового робота с таким расчетом, чтобы по определенному сигналу он закрывал все ордера бай, и тут же открывал один ордер сел, или наоборот, закрывал один или все имеющиеся ордера сел и открывал один бай.

Реализовано это было с помощью простого кода показанного на картинке вверху.

Однако в тестере закрывается только один из ордеров, а второй закрывается только в следующий раз, при повторении сигнала снова.

Из-за этого корректно проверить прибыльность советника не представляется возможным.

Подскажите, может быть ошибка в коде или такие баги встречаются у многих.

