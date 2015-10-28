Экономика США идет вверх или вниз? Даже эксперты запутались

У американской экономики сейчас складывается как будто две разные сюжетные линии и вопрос только в том, какая из них будет преобладать до конца 2015 года? Вот два основных сюжета:

1. Торговля и производство постепенно подавляются из-за слабой мировой экономики и сильного доллара.

2. Американцы тратят больше на автомобили, отели и рестораны.

Эксперты составят свои последние обзоры по здоровью американской экономики в этот четверг, когда выйдет первый отчет росте американской экономики в третьем квартале. В целом, как ожидается, он будет слабым. ФРБ Атланты прогнозирует слабый рост в 0,9%. Bank of America ждет роста на 1,2%. Другие аналитики делают похожие прогнозы — квартал был «прохладным» в плане экономической активности в США. Сравните это с прошлым годом, когда в третьем квартале экономика выросла на 4,3%. И вот теперь посмотрите на расходящиеся варианты развития событий — это как две совсем разные сказки.

Сказка первая: Глобальный мрак и дилемма доллара

Экспорт из США снизился в этом году - впервые со времен Великой рецессии. Высокий курс доллара делает продукты и товары, такие как айфоны и компьютеры, более дорогими и, соответственно, менее привлекательными для иностранных покупателей. Доллар усилил свои позиции на 8% против наиболее торгуемых мировых валют, по данным ФРБ Сент-Луиса. Сильный доллар "наступил" на экономику в то же время, когда рынки увидели глобальное замедление — в первую очередь, в Китае. Многие из стран, которые стараются изо всех сил справиться с проблемами в экономике, - это крупные американские торговые партнеры.

Поставьте сильный доллар и замедление Китая рядом и вы получите самый сильный ураган в сторону американских производителей и представителей сферы торговли. Производственный сектор Америки уже на грани сокращения. Производственный индекс ISM снижается в течение трех месяцев подряд, упав до 50,2% в сентябре. Если индекс опустится ниже 50%, это будет означать, что производство сокращается. Такой вот страшный и мрачный первый сценарий.



Сказка вторая: Возвращение потребителя?

Хорошая новость в том, что розничная торговля - не самый важный фактор для роста американской экономики. Куда важнее сами американские потребители. Американцы уже не боятся тратить в этом году, но только делают пока это выборочно. И это очень важно, потому что именно покупатели товаров и потребители услуг создают в основном экономический рост в Соединенных Штатах. Если потребители тратят свои деньги, то Америка растет. "Потребитель для нас выглядит вполне здоровым", - говорит Стив Чиаварон, портфельный менеджер в Federated Investors.

Розничные продажи в основном были в порядке, но есть и другие важные показатели, которые свидетельствуют о том, что рост расходов уже начался. Продажи автомобилей перешли за рекордные отметки за все время именно в сентябре этого года, продажи в ресторанах получили импульс к росту и потребители стали больше доверять им, чем это было год назад. Когда люди покупают дорогостоящие предметы, такие как автомобили, это признак доверия к экономике. И это после споров о том, что потребители не тратят свои сэкономленные от падения цен на газ деньги! Кажется, как раз эти-то деньги американцы и начали расходовать в ресторанах.

Люди будут больше ездить, путешествовать (ведь бензин-то дешевый) и станут больше тратить в отелях, а потому не удивительно, что рестораторы и продавцы надеются, что праздничные расходы будут стабильными и «здоровыми». "Ритейлеры очень рассчитывают на праздничный сезон", - говорит Эд Ярдени, генеральный директор Yardeni Research.