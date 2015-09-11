Неделя. Итоги. Ключевые события и новости.

Сегодня пятница, 11 сентября 2015 г, 08 часов 22 минуты по Московскому времени.

Заканчивается очередная торговая неделя, по результатам которой мы, как всегда, кратко подводим итоги.

В начале, поговорим о ключевых событиях. Среди макро статистических данных неделя в целом спокойная. Во вторник были опубликованы данные по импорту, экспорту, сальдо торгового баланса Китая. В целом импорт, в процентном выражении, при пересчете на годовые параметры составил «-13,8%», что ниже предыдущих показателей, экспорт составил «-5,5%», превысив показатели прошедшего периода, сальдо торгового баланса также говорит о положительном направлении динамики экономики Китая.

Доу Джонс пишет в своем издании по этому факту. Согласно опубликованным во вторник данным Главного таможенного управления Китая, экспорт из Китая в августе в долларовом выражении упал на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 8,3% в июле. В управлении заявили, что экспорт Китая будет продолжать испытывать "относительно сильное давление" в 4-м квартале.

По словам экономиста ANZ Ли-Ган Лю, слабость экспорта Китая в августе была широкомасштабной, так как сократились поставки в США, ЕС, Японию и страны Юго-Восточной Азии. Ранее в этом году Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой торговли на 2015 год до 3,3% с 4%.

Импорт в Китай в августе в долларовом выражении упал на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 8,1% в июле. Положительное сальдо внешней торговли Китая в августе увеличилось до 60,2 млрд долларов США с 43,03 млрд долларов в июле.

Слабые данные по торговле стали еще одним признаком ухудшения ситуации в экономике Китая. Показатели промышленного производства, финансовых услуг, капиталовложений на рынке недвижимости и в производственном секторе указывают на замедление темпов роста экономики Китая во второй половине текущего года. Участники рынка сомневаются в способности Китая достичь годового роста ВВП в 7%, что негативно отражается на доверии инвесторов во всем мире.

В прошлом месяце власти Китая неожиданно девальвировали юань, и основной целью данного шага, по словам экспертов, была поддержка экспортеров страны. Снижение стоимости национальной валюты позитивно отражается на экспорте, так как в этом случае произведенные в стране товары становятся более дешевыми для потребителей за рубежом. По словам экономистов, в настоящее время девальвация юаня почти не отразилась на внешней торговле Китая. Вероятно, на это потребуется два-три месяца.

Ларисса Браун, представитель Volkswagen AG's Volkswagen (China) Investment Co., заявила, что девальвация юаня оказала слабое влияние на компанию. "У нас очень высокий коэффициент локализации, что позволяет компании не зависеть" от краткосрочного девальвационного давления, сказала она.

Хотя данные по торговле Китая за август оказались разочаровывающими, все не так плохо, как кажется, считают в Capital Economics. Недавний взрыв в городе Тяньцзинь и связанное с загрязнением закрытие фабрик в преддверии парада в Пекине на прошлой неделе, вероятно, негативно отразились на объеме торговли. Учитывая большие объемы экспорта в августе прошлого года, сравнение было не в пользу текущих показателей. На фоне резкого падения мировых цен на сырье импорт в долларовом выражении выглядит слабым, говорится в отчете Capital Economics.

"Объемы торговли в последнее время были на самом деле достаточно значительными", - отметили в Capital Economics.

В понедельник Пекин сообщил о сокращении валютных резервов в августе на 93,3 млрд долларов США по сравнению с июлем, что стало самым значительным падением показателя в долларовом выражении. Центральный банк страны совершал интервенции на валютном рынке в попытке поддержать юань после девальвации. Согласно оценке Capital Economics, в августе около 130 млрд долларов США было выведено из Китая по сравнению с оттоком капитала в размере 75 млрд долларов в июле.

В заявлении, опубликованном на выходных после встречи министров финансов стран Большой двадцатки в Турции, министр финансов Китая сказал, что оснований для долгосрочного падения юаня нет.

Рост экономики Китая остается слабым, хотя центральный банк страны с ноября пять раз осуществлял снижение ставок и несколько раз уменьшал требования к банковским резервам.

Еще одним признаком замедления темпов роста экономики Китая стал пересмотр в сторону понижения данных по росту ВВП Китая в 2014 году до 7,3% с 7,4% из-за более слабого, чем сообщалось ранее, вклада сектора услуг в рост экономики страны. Это позволяет предположить, что достижение целевого уровня роста экономики около 7,5% в прошлом году оказалось для Пекина более сложной, предполагалось ранее.

В попытке несколько стабилизировать ситуацию на фондовом рынке Китая и повысить доверие к правительству страны министр заявил, что рост экономики Китая в течение следующих четырех-пяти лет будет оставаться в районе 7%, а период коррекции фондового рынка почти завершен.

-Автор Mark Magnier, Доу Джонс.

Публикация данных Китая вызвала снижение цен на золото и небольшое снижение цен на нефть. Экономисты Уральской инвестиционной палаты прокомментировали ситуацию на рынке. Константин Николаевич, старший специалист восточных рынков: « Есть основания полагать, что перспектива в Китайской экономике остается в положительной зоне, а вышедшие данные являются последствиями взрыва на Тяньцзине, последствия сойдут на нет уже в этом квартале».

Недавняя девальвация юаня, по мнению экономистов, опрошенных агентством Доу Джонс прайм, вероятно, не окажет значительного влияния на конкурентоспособность экспорта Китая в краткосрочной перспективе. Хотя ожидания дальнейшего снижения юаня сохраняются, большое положительное сальдо внешней торговли Китая должно напомнить инвесторам о том, что Китай не страдает от значительного чистого оттока капитала. Народный банк Китая сможет поддержать юань в рамках необходимого ему диапазона, учитывая эффективность контроля над капиталом, а также значительный объем валютных резервов страны. Для предотвращения резкого падения юаня Народный банк Китая осуществил интервенцию на валютном рынке, и с конца августа наблюдается некоторое укрепление юаня. Это привело к сокращению валютных резервов Китая до 3,557 трлн долларов США в августе против 3,651 трлн долларов в июле. До визита Си Цзиньпина в США в конце сентября Народный банк Китая может продолжать осуществлять интервенции, чтобы сдерживать дальнейшее ослабление юаня. (Ли-Гань Лю и Луис Лэм, ANZ).

-Автор Grace Zhu.

Вышедший, на следующий день, показатель индекса потребительских цен Китая, так же остался выше предшествующих значений.

В Европе на этой неделе стоит отметить вышедшие показатели ВВП. Во 2-м квартале экономика еврозоны росла быстрее, чем считалось ранее, поскольку ускорение роста экспорта компенсировало замедление личного потребления и инвестиций.

Статистическое агентство ЕС Eurostat также пересмотрело в сторону увеличения рост ВВП в 1-м квартале. Пересмотренные данные указывают на то, что скромное восстановление экономики еврозоны в 1-м полугодии усилилось. Такая динамика может заставить некоторых членов Управляющего совета ЕЦБ усомниться в необходимости дальнейшего симулирования для достижения целевого темпа инфляции, который составляет чуть менее 2%.

Во вторник Eurostat опубликовал данные, согласно которым общий ВВП 19 стран еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с 1-м кварталом. По предыдущей оценке, рост составил 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, рост ВВП в 1-м квартале составил 0,5%, а не 0,4%, как считалось ранее.

По сравнению со 2-м кварталом 2014 года экономика выросла на 1,5%, в то время как предварительная оценка составляла 1,2%.

Поддержку росту ВВП во 2-м квартале оказало восстановление экспорта, вероятно, обусловленное ослаблением евро с середины прошлого года, когда ЕЦБ начал очередной цикл стимулирующих мер.

Вместе с тем внутренний спрос во 2-м квартале замедлился: потребление домохозяйств и инвестиционные расходы сократились по сравнению с 1-м кварталом на 0,5%, что указывает на утрату доверия со стороны компаний и потребителей. Власти стран еврозоны считают стимулирование инвестиционных расходов одним из приоритетных направлений своей политики, направленной против снижения потенциала роста экономики валютного союза. /Dow Jones Newswires, ПРАЙМ/

ВВП Российской Федерации за прошедший квартал, опубликованное в этот же день, оставляет желать лучшего. Вновь значения ниже ноля и хуже показателя предшествующего периода.

По данным Росстата, в первом полугодии на доходы ниже прожиточного минимума жило 21,7 млн россиян, или 15,1%. За тот же период 2014 г. за чертой бедности находилось 13,1% граждан: их число возросло на 2,8 млн человек, что сопоставимо с населением двух Екатеринбургов, или трех Воронежей, или Тверской и Владимирской областей, вместе взятых.

По итогам II квартала количество малоимущих возросло в сравнении со II кварталом 2014 г. на 15,5%: до 20,1 млн человек (14% населения) против 17,4 млн (12,1%). Сам порог бедности – прожиточный минимум – вырос за тот же период на 22%: до 10 017 руб. против 8192 руб. Уровень бедности в течение года имеет выраженную сезонность: пик в I квартале и минимум в IV квартале. Итоговый годовой показатель был минимальным в 2012 г., затем число малоимущих снова стало расти (см. график): экономика вошла в стагнацию. По прогнозу Всемирного банка, по итогам 2015 г. доля бедных увеличится до 14%, что станет девятилетним максимумом, и продолжит расти.

Реальные доходы населения сократились в 2014 г. впервые с 1999 г., к августу 2015 г. они снижались уже девятый месяц подряд – на 9% в сравнении с октябрем 2014 г., – что также происходит впервые с 1999 г. Доходы падают из-за всплеска инфляции, сокращения индексации зарплат бюджетников, ужесточения региональными властями условий получения социальных выплат или их отмены, перечисляют авторы доклада Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Оптимизация социальных расходов, вызванная сокращением доходов бюджетов из-за кризиса, на фоне высокой инфляции будет вести к дальнейшему снижению доходов населения и росту рисков бедности наиболее уязвимых групп населения – семей с детьми, пенсионеров, безработных, инвалидов, заключают авторы доклада.

При этом зависимость доходов населения от госбюджета увеличивается: из-за сокращения доли зарплат и резкого спада доли доходов от предпринимательства удельный вес социальных выплат в структуре доходов россиян во II квартале 2015 г. достиг 19,3%. Другими словами, почти каждый пятый рубль в доходах населения – это пособия, пенсии и прочие социальные выплаты. Немногим выше, чем сейчас, эта доля была в середине 2012 г., в среднем за 2011–2014 гг. оставаясь почти неизменной – чуть более 18%. Это на треть больше, чем до кризиса 2009 г., после которого зависимость доходов граждан от государства выросла: в 2000–2008 гг. доля соцвыплат в доходах составляла в среднем порядка 13,5%. Ее рост произошел прежде всего за счет последовательного сокращения доли доходов от предпринимательской деятельности: с 15,4% в 2000 г. вдвое до 7,8% по итогам 2014 г.

В прошлый кризис государство поддержало население резким увеличением пенсионных выплат, затем быстрой индексацией зарплат бюджетников. За семь месяцев 2015 г. зарплаты россиян в реальном выражении уменьшились почти на 9%, пенсии – на 4%. На этот раз неизбежное сокращение бюджетных расходов в ближайшие годы будет продолжаться прежде всего за счет выплат населению и расходов на экономику, констатируют эксперты JPMorgan. Летние проектировки бюджета на 2016 г. предполагали индексацию пенсий и зарплат на уровень ниже инфляции, сейчас бюджет на пересмотре из-за ухудшения экономического прогноза – рецессия ожидается глубже, цена нефти ниже, инфляция выше. Правительство обещает сохранить объем, т. е. номинал социальных обязательств: в реальном выражении они продолжат снижаться.

Доходы в среднем на душу населения за январь – июль, по данным Росстата, возросли в номинальном выражении на 9,4% при инфляции в 16% (все цифры – к январю – июлю 2014 г.), составив 31 121 руб. При этом доходы почти половины населения (45%) ниже на треть и более: менее 19 000 руб.

Обедневшее население экономит даже на еде: по данным «Левада-центра», 69% опрошенных в последние 2–3 месяца стараются покупать более дешевые продукты и предметы первой необходимости, называя инфляцию, обнищание и безработицу главными проблемами (для 78, 42 и 36% опрошенных соответственно). Это традиционная тройка главных проблем, но число озабоченных ими за год выросло, наиболее ощутимо возросла проблема безработицы (годом ранее она волновала 26%). Рост цен россияне связывают с девальвацией (59%), санкциями и контрсанкциями (29%), а также «махинациями жуликов и спекулянтов» (25%). Проблема коррупции стала беспокоить россиян больше, а ситуация на Украине – меньше. С марта по август 2015 г. количество считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда, сократилось с 70 до 59%, считающих, что наоборот, – выросло с 18 до 23%.

По данным ВЦИОМа, воодушевление россиян от присоединения Крыма развеялось: общий индекс оптимизма с исторического максимума в минус 4%, зафиксированного в начале 2014 г., спустя год рухнул до минус 60% и сейчас находится на уровне кризисного 2009 года. Число считающих, что самые тяжелые времена еще впереди, по-прежнему превышает количество тех, кто думает, что худшее позади (44 и 21% соответственно).

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/09/608065-za-chertoi-bednosti-okazalos-217-mln-rossiyan-kazhdii-sedmoi. /Ведомости./

В четверг вышел ряд ключевых событий для Великобритании. Банк Англии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Аналитики нашего агентства Trend News , отмечают, что это событие вызвало резкое воодушевление, бычье настроение на валютных рынках, оказав поддержку самому Британскому фунту, а также дало толчок для валютной пары Евро против доллара. Фондовые рынки Европы наоборот искали поводов уйти в нисходящую.

Сегодня, в пятницу в ключе важных событий, для нас, как граждан Российской Федерации, находится публикация ключевой процентной ставки Центрального Банка Российской Федерации, мнения аналитиков в прогнозах расходятся, но, так или иначе, трейдеры компании Уральская инвестиционная палата отмечают большую вероятность негативного влияния данных на рубль.

Советуем также прочитать одну из статей интернет издания «Ведомости».

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/10/608271-razvivayuschiesya-prosyat-frs-povisit-stavki

Повышение процентной ставки ФРС.

Спасибо за внимание. Обзор прессы от

Trend news Урал