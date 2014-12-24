Какими методами спасти рубль в 2015 году?

В настоящий момент, чтобы поддержать родной рубль, компании-экспортеры дали согласие на равномерную продажу валюты на рынок, а ЦБ повысил базовую ставку до 17%. однако эксперты уверены, что таких методов будет недостаточно уже после нового года. И тогда власти будут вынуждены перейти к «ручной настройке», потому что рубль останется под внешним давлением.

По данным издания Газета.ру, до 31 декабря крупнейшие госкомпании продадут рынку примерно $10 млрд — таким образом они согласились помочь правительству стабилизировать курс рубля. Но этого «валютного дождя» попросту не хватит на весь 2015 год.

Какие же еще могут быть подходы для спасения рубля?

Первый вариант — перекрыть дорогу спекулянтам вообще. И вместо того, чтобы мучать экспортеров, нужно сделать наоборот — убрать крупных покупателей валюты. То есть на рынке крупные покупки валюты будут делать только спекулянты. А госкомпании, крупные иностранные и крупные частные компании просто «аккуратно вывести с рынка», - предлагает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Как это сделать? Например, договориться напрямую — через Внешэкономбанк. Курс будет индивидуальный. «40-50 руб. за доллар, уж как договорятся. Это же чисто коммерческие отношения. Здесь не требуется никаких официальных действий и не надо ничего объявлять, все нужно делать тихо на договорных основах», - поясняет он.

Конечно, такой метод выгоден для компаний, а государству вообще все равно - ЦБ продолжит тратить валюту на поддержание курса, но дает ее ВЭБу – через валютные РЕПО или без них. «И тогда уже на сжавшемся рынке Центральный банк совсем небольшим количеством интервенций сможет обеспечить поддержание и рост курса рубля», - уверен Данилов-Данильян.

Делать это надо было уже давно, международная практика это подтверждает. Сделали бы все по-тихому и никто не узнал.

Второй вариант — словесные интервенции. Этот метод тоже не требует новых законов для ЦБ – надо продолжить словесные интервенции или «заговаривание рынка», его активно используют главы иностранных регуляторов. Такое предложение поступило от Олега Вьюгина, бывшего первого зама председателя ЦБ, а ныне председателя совета директоров МДМ-банка. Он уверен, что каких-то других «новых механизмов у ЦБ больше нет.

Но здесь опять же свои особенности и сложности. Когда Россия фактически в финансовой изоляции, общаться с бизнесом должны все представители власти. Профессор Высшей школы экономики Константин Сонин уверен, что и раньше «центральный банк Набиуллиной и Юдаевой» не имел хороший канал коммуникации, которому бы доверял рынок и население.

Третий вариант — ограничить снятие валюты. «Если население разуверится в банках и будет забирать валютные вклады, то банкам придется тяжело. Это уже видно по ставкам межбанковского валютного рынка», - говорит Константин Сонин. Тут можно ввести различные формы валютного контроля – ограничения на снятие, перевод за рубеж. «У таких мер положительные последствия, если и имеются, то краткосрочные – они могут остановить панический отток капитала. Но долгосрочные последствия отрицательные – доверие к банкам восстанавливается долго», - поясняет эксперт.

Четвертый вариант — это ключевая ставка - может быть, последний оставшийся у ЦБ механизм влияния на курс рубля. Бывший замминистра экономического развития, а ныне главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач не исключает того, что центробанк может еще раз повысить базовую ставку. «Вряд ли в первом полугодии следующего года будет какое-то существенное снижение ставки. Скорее всего, она еще повысится», - сказал Клепач Газете.ру. Повышение ключевой ставки сделает деньги для банков, бизнеса и населения более дорогими и менее доступными. «Это должно ограничивать спрос на валюту», - считает Клепач.

Пятый вариант — приостановить торги. В настоящее время в правилах валютных торгов Московской биржи не прописаны условия, при которых торги можно приостановить, для этого нужно специальное предписание центробанка.

Но эксперты против такого метода. «Эта мера вредная, - сказал Газете.ру член комитета по валютному рынку Московской биржи, начальник дилингового центра «Металлинвестбанка» Сергей Романчук. - Валюта - не акции, изначально она торгуется на межбанковском международном рынке, а не на бирже. Московская Биржа просто не будет в этот момент получать объем, валюта будет торговаться вне ее».

Шестой вариант — прекратить рефинансирование. «ЦБ следует прекратить рефинансирование кредитов с истекающим сроком погашения под нерыночное обеспечение и позволить ставке овернайт превысить верхнюю границу желаемого диапазона», - считает главный экономист Sberbank CIB Евгений Гавриленков. Тогда участники рынка будут вынуждены продавать валюту, которую накопили за последние дни. «Это вполне возможно на фоне положительного сальдо счета текущих операций даже после учета необходимости погашения внешнего долга. Если это произойдет, ЦБ нужно начать покупки валюты и таким образом вливать ликвидность под нулевую процентную ставку, чтобы избежать коллапса банковской системы. Подобная стратегия позволила стабилизировать валютный рынок в начале 2009 года», - говорит Гавриленков.

Седьмой, последний метод — вернуть валютный коридор. Помните ведь, была поддержка рубля при колебаниях в определенных границах — ЦБ проводил немедленные интервенции, когда курсы «заходили» за эти границы. В ноябре Банк России отменил валютный коридор и фактически отпустил рубль в «свободное плавание». Сейчас выход ЦБ на рынок стал непредсказуемым, никогда не угадаешь, был ли это центробанк или кто-то другой.

Но вряд ли сейчас еще можно вернуться к валютному коридору – нет финансовых средств его поддерживать, считает заведующий кафедрой РАНХиГС, академик РАН Абел Аганбегян. К 1 декабря 2014 года золотовалютные резервы страны составили $418,9 млрд, в прошлом году были на уровне $515,6 млрд. «Где эти $100 млрд? Если бы эти средства, направленные на неудавшееся поддержание курса рубля и снижение инфляции, которое тоже не удалось (она значительно ускорилась) пошли на инвестиции в технологическое обновление и стимулирование экономического роста, мы бы преодолели стагнацию и рецессию и вошли в 2015 год с экономическим ростом в 2-3%, - считает Аганбегян. - Это – два года форсированных инвестиций». Он убежден, что единственный путь укрепления валюты и снижения инфляции, – восстановление экономического роста.

«То, что происходит с курсом рубля определяется санкциями, которые стали результатом внешней политики государства, и падением цен на нефть. Ни один из этих факторов не находится под контролем ЦБ и вообще денежных властей. ЦБ почти ничего не может сделать, когда не меняются эти факторы», - добавляет в свою очередь Константин Сонин.