Взрывная реакция (Форекс фишка)

А что тут является новым?

Обновление минимумов на нисходящем тренде? - тривиально

Уровни сопротивления?

Про МА - вообще непонятно зачем упомянуто, что показал индикатор-то?

Такое описание можно нарисовать для любого растущего - падающего чарта.

Ну и в чём собственно ФИШКА?