Взрывная реакция (Форекс фишка)

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Немного пищи для размышления и небольшая информация которая возможно будет полезна Вам. Приятного просмотра)))
Немного пищи для размышления и небольшая информация которая возможно будет полезна Вам. Приятного просмотра)))
А что тут является новым?
Обновление минимумов на нисходящем тренде? - тривиально
Уровни сопротивления?
Про МА - вообще непонятно зачем упомянуто, что показал индикатор-то?
Такое описание можно нарисовать для любого растущего - падающего чарта.
Ну и в чём собственно ФИШКА?
А что тут является новым?
Обновление минимумов на нисходящем тренде? - тривиально
Уровни сопротивления?
Про МА - вообще непонятно зачем упомянуто, что показал индикатор-то?
Такое описание можно нарисовать для любого растущего - падающего чарта.
Ну и в чём собственно ФИШКА?