Видеоуроки: Один день из жизни трейдера

Наконец-то пятница, конец напряженной рабочей недели. Предлагаю вашему вниманию интересный видеоролик, снятый самими трейдерами. Несмотря на некоторые рекламные моменты, главный герой видеоролика достаточно грамотно и любопытно рассказывает о своей работе и даже показывает примеры осуществления сделок.



В данном видеоуроке вы сможете узнать, насколько сложно/просто заниматься трейдингом, каково это - вести несколько счетов (кроме своего), какая ответственность лежит на ваших плечах и так далее. Основная задача видеосюжета, наверное, вселить больше уверенности в начинающих трейдеров, а также показать другим, как работают успешные и опытные участники рынка.



Видео:



