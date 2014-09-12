Видеоуроки: Один день из жизни трейдера
Стратегии

Видеоуроки: Один день из жизни трейдера

12 сентября 2014, 10:00
Ivanov Evgeniy
Ivanov Evgeniy
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Наконец-то пятница, конец напряженной рабочей недели. Предлагаю вашему вниманию интересный видеоролик, снятый самими трейдерами. Несмотря на некоторые рекламные моменты, главный герой видеоролика достаточно грамотно и любопытно рассказывает о своей работе и даже показывает примеры осуществления сделок.

В данном видеоуроке вы сможете узнать, насколько сложно/просто заниматься трейдингом, каково это - вести несколько счетов (кроме своего), какая ответственность лежит на ваших плечах и так далее. Основная задача видеосюжета, наверное, вселить больше уверенности в начинающих трейдеров, а также показать другим, как работают успешные и опытные участники рынка.

Видео: 


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