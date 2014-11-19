Как денежные эксперты обращаются с собственными финансами

Финансовый колумнист Reuter Линда Штерн раскрывает секреты и срывает покровы.

Да, мы, авторы статей про деньги, действительно едим свою собственную кухню. В метафорическом смысле. Не так давно мы, 25 известных финансовых журналистов, собрались на деловом ужине и поговорили об этом. Выяснилось что мы действительно следуем собственным советам. Вернее, советуем делать так, как делаем сами. Потому что это — работает.



Неофициальный обзор нашего собственного финансового поведения включил жизненный опыт 25 экономических колумнистов из самых известных журналов, новостных агентств, редакций сайтов и газет. Мы разговаривали о том, как вкладываем пенсионные капиталы, управляем кредитной историей, покупаем страховку, как распоряжаемся наличными деньгами. Приведу основную информацию для вас, чтобы вы понимали, как статистически незначительная, но имеющая влияние на публику группа экспертов по личным финансам решает собственные денежные вопросы.

1. Мы с восторгом принимаем идею инвестирования в индексы. 21 из нас сказали, что вкладывают капитал прежде всего во взаимные индексные фонды и в биржевые индексные фонды (которые пассивно отслеживают индексы).

2. Нам очень нравятся бонусные программы, по которым к нам возвращается часть потраченных денег: накопительные карты, карты денежных вознаграждений и тому подобные штуки. Особенно это касается путешествий.

3. Мы активно используем кредитные карты со льготным периодом беспроцентного погашения. Таким образом мы нарабатываем себе кредитную историю и имеем определенный «запас прочности» на непредвиденный случай.

4. При этом мы всегда стараемся закрывать овердрафт по картам в течение льготного периода. 14 из 20 ответивших сказали, что «никогда» не допускают отрицательного баланса кредитки. Остальные говорили, что использовали возможность долгосрочного кредитования по карте, но ненадолго.

5. Наши дебетные карты мы используем не так активно. В качестве карт для банкомата, например. Четверо из нас регулярно используют дебетные карты для покупок, а у четверых их нет вообще.

6. Мы доверяем лишь собственным мозгам. Только двое из нас признались в том, что когда-либо работали с финансовыми консультантами, и то один из этих двоих нанимал консультанта исключительно для составления налогового плана и отчетности. Остальные сказали, что никогда не использовали услуги сторонних финансовых советников.

7. Большинство из нас не покупает долгосрочных страховок. Видимо, потому что мы еще довольно молодые, и для нас дешевле пользоваться краткосрочными проектами.