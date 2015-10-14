Несколько секретов Форекс

Как и в каждом сообществе, в среде игроков рынка Forex есть свои неписанные правила, знание которых существенно облегчит жизнь новичкам. Кроме правил опытные игроки готовы поделиться своим опытом, поэтому правила и советы мы даем вперемежку.

Тренд – твой друг, что означает «не играй против рынка». Мы не откроем Америку, если скажем, что рынок Forex всегда движется в определенном направлении. Поэтому нужно ловить волну – понимать настроение рынка и открывать большинство позиций в сторону главной тенденции. Некоторые утверждают, что тренд на рынке – единственный друг игрока.

не торгуй по расписанию – решение должно созреть;

действуй дисциплинированно;

заранее определяй сценарий действий.

В деле торговли на бирже очень важны моменты входа и выхода на рынок Форекс. Если ситуация неясна, а вы туда входите, старайтесь фиксировать позиции, открытые ранее, поскольку именно в периоды рыночного хаоса риск убытков наиболее ощутим. Серьезный анализ – основной компонент успеха трейдера любого уровня, поэтому, когда у новичка наблюдается жажда деятельности, а анализ проведен поверхностно – убытков не миновать. Уровень, предпочтительный для начала торговли нужно определить для себя заранее, перед открытием позиции, далее следить за движением тренда и лишь в случае совпадения трендов с личными ожиданиями можно входить в рынок. Установив ордера и определив план действий надо придерживаться решений до закрытия позиции – изменение ордеров без уважительной причины ведет, опять же, к убыткам.

как минимум – уравнивай лоссы и профиты.

Распространенная ошибка начинающего трейдера в том, что как только позиция начинает приносить небольшую прибыль, у него «чешутся руки» закрыть позицию. С другой стороны, даже поняв, что позиция явно убыточна, терйдер продолжает надеяться на изменение курса в нужную сторону. Поэтому логично соизмерять и уравновешивать закрываемые прибыли и убытки. Выход таков: с неохотой расставаться с прибыльными позициями и, не моргнув глазом, закрывать убыточные позиции при малейшем неблагоприятном движении курса.

не смешивай торговлю с академическими взглядами;

не читай многое, читай полезное;

ограничивай количество информации.

К сожалению, не все источники и инструменты, которые можно найти в том же самом Интернете, заслуживают доверия. Важно подобрать источник информации, который будет поставлять надежную и непротиворечивую информацию, важную с практической точки зрения, то есть полезную для совершения операций. Именно практическую значимость информации следует ставить на первое место, ведь реальная сделка и суждение о рынке Forex – это не одно и то же, причем торгуют зачастую одни люди, а рассуждают – другие.

не спеши торговать - рынок Forex никогда не кончится;

оставайся хладнокровным и спокойным.

Трейдеру всегда следует держать себя в руках. Статистически установлено, что большинство убытков происходит именно по причине потери самоконтроля. Причем неважно, что за эмоции овладевают трейдером – излишняя эйфория при прибыльной позиции или нервы и депрессивное нестроение при потерях. Да, сегодня ты проиграл, но не забывай, что у тебя всегда есть возможность выиграть. Рецепт хладнокровия прост: обнаружив убыток или получив прибыль, не входите тут же снова в рынок – постарайтесь остыть и проанализировать результаты. Только когда эмоции выйдут на средний уровень, вновь вступайте в игру.