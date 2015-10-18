Покупайте своим детям акции вместо обычных игрушек

Такие нетривиальные советы дают американские экономисты, причем они утверждают, что такие современные «подарки» становятся все популярнее. «Как думаете, почему Барби получила дом мечты? Она инвестировала с умом», - говорят эксперты.

Вместо того чтобы давать детям конфеты на Хэллоуин или дарить игрушки на праздники, инвестиционный консультант из Downtown Джош Браун советует запастись акциями.

Браун, который имеет почти 120 тыс. последователей в Twitter и является автором блога “The Reformed Broker”, объявил на этой неделе, что он прислушался к советам SparkGift, компании, которая позволяет оформить в качестве подарка другу или ребенку акцию всего за несколько минут. Вы можете купить акции Apple Inc. или Google, например, или любой другой публичной компании. А можете вложиться в какой-нибудь фонд, который за небольшой процент будет вкладывать ваши средства в несколько разных акций. По сути сайт просто создает фондовый сертификат и отправляет его получателю, которому ничего не нужно платить, чтобы получить свой подарок и фактически стать инвестором. Цель проекта — научить детей тому, что стоимость акций компаний может идти вверх и вниз, а также заставить их думать о грамотном использовании денег, чтобы играть, скажем, на рынке, а не в видеоигры.

"Это немного похоже на то, как дети просят мелочь на Хэллоуин вместо леденцов, - говорит один из собеседников автора. - но я думаю, что сегодня молодое поколение более подковано в бизнесе, и исследования показывают, что они заинтересованы в карьере и богатстве, даже если у них нет денег, чтобы инвестировать". Примерно 57% из членов так называемого «Поколения Z», чей возраст варьируется от 14 до 24 лет, говорят, что деньги - очень важны для них. Так что акции и правда могут стать хорошим подарком для ребенка. Правда, насколько это будет актуально в России, нам еще предстоит увидеть в будущем. А пока же американские подростки хвастаются, что даже их трехлетние сестренки и братишки получают акции вместо игрушек. Нужно лишь выбрать тот фонд, который отражает ваши интересы и ценности, оценив также долгосрочную перспективу.

GiveAShare составила список «Топ-7 акций», идеальных для подарка для каждой возрастной группы. DreamWorks Animation будет № 1 для детей, затем - The Walt Disney Co., Build-A-Bear Workshop, The Coca-Cola Co., Hasbro и Макдональдс. Для подростков хорошими и интересными вложениями будут акции SeaWorld Entertainment Inc., Disney, DreamWorks, Berkshire Hathaway, Hasbro, Coca-Cola и Nike. Плюс еще тинейджерам точно понравятся бумаги Facebook, Twitter и Apple.



