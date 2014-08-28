Ryanair Holding приобретет Cyprus Airways
События

Ryanair Holding приобретет Cyprus Airways

28 августа 2014, 15:03
Lesnik007
Lesnik007
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Самый крупный бюджетный европейский авиаперевозчик Ryanair Holdings собирается приобрести кипрскую авиакомпанию. Это может случиться в скором времени: лоукостер собирается расширять свой бизнес в сторону юго-востока Европы. Этот вопрос уже обсуждался с министром транспорта Кипра, и встреча эта прошла довольно конструктивно.

По крайней мере, планируется, что власти Кипра одобрят предложение Ryanair, после чего начнется сбор информации для подготовки официального предложения о покупке. Это займет несколько месяцев. В случае удачного завершения сделки для Ryanair откроется перспективное туристическое направление, да еще и возможность выхода на ближневосточные горизонты.

#компании, события, Ryanair