Ryanair Holding приобретет Cyprus Airways

Самый крупный бюджетный европейский авиаперевозчик Ryanair Holdings собирается приобрести кипрскую авиакомпанию. Это может случиться в скором времени: лоукостер собирается расширять свой бизнес в сторону юго-востока Европы. Этот вопрос уже обсуждался с министром транспорта Кипра, и встреча эта прошла довольно конструктивно.



По крайней мере, планируется, что власти Кипра одобрят предложение Ryanair, после чего начнется сбор информации для подготовки официального предложения о покупке. Это займет несколько месяцев. В случае удачного завершения сделки для Ryanair откроется перспективное туристическое направление, да еще и возможность выхода на ближневосточные горизонты.

