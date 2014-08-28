Ryanair Holding приобретет Cyprus Airways

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Самый
крупный бюджетный европейский
авиаперевозчик Ryanair Holdings
собирается приобрести кипрскую
авиакомпанию. Это может случиться в
скором времени: лоукостер собирается
расширять свой бизнес в сторону
юго-востока Европы. Этот вопрос уже
обсуждался с министром транспорта
Кипра, и встреча эта прошла довольно
конструктивно.
По крайней мере,
планируется, что власти Кипра одобрят
предложение Ryanair, после
чего начнется сбор информации для
подготовки официального предложения
о покупке. Это займет несколько месяцев. В случае удачного завершения сделки для Ryanair откроется перспективное туристическое направление, да еще и возможность выхода на ближневосточные горизонты.