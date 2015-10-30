«Большая нефть» снижает амбиции и отказывается от мегапроектов

Крупнейшие американские нефтяные компании начинают «думать о малом», отказываясь от амбициозных суперпроектов.

Упрямое снижение цен на нефть продолжается вот уже на протяжении 16 месяцев, и конца ему пока не видно. Эта ситуация заставляет американские корпорации из разряда Big Oil оставлять дорогие амбициозные идеи, которые позиционируются как будущее отрасли, но несут в себе высокие риски. Компании переходят к более безопасной деятельности на сланцах, которая способна сгенерировать достаточно денег, чтобы успокоить встревоженных инвесторов.

Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron Corp, Conoco Phillips, Hess Corp — все эти компании либо приостановили, либо окончательно закрыли проекты, деятельность которых простирается от глубоководных областей Мексиканского залива до нефтяных песков Канады и арктических областей США. Exxon и Chevron, параллельно с этим, объявили о планах по значительному увеличению добычи нефти в США, в основном за счет сланцевой деятельности.

«Как вы думаете — в чем больше смысла: потратить $ 100 млн на глубоководную скважину, которая вполне может оказаться пустой, или натыкать кучу вышек по несколько миллионов за штуку в Западном Техасе, где нефть, по вашим сведениям, точно есть?» — задает риторический вопрос Майкл Фэббер, заместитель директора энергетического института Техасского университета.

Как ожидается, в следующем году исследовательские проекты на глубоководных скважинах прекратят финансироваться на 20 — 25% (по сравнению с 3 — 8% на всех остальных типах нефтяных полей), по данным аналитического отдела Barclays. Гигантские глубоководные нефтяные резервуары, которые требуют вложения огромных денег, находятся, как правило, в самых глубоких, или холодных — в общем, в самых неудобных для работы местах нашей планеты.

Один из примеров: Chevron в этом году приостановила свой 5,1-миллиардный проект Big Foot (глубоководная нефтяная разработка в Мексиканском заливе). Добыча нефти на нем должна была начаться в этом году, однако развитие проекта отложили минимум до 2018 года. Компания сообщила, что смета на проект увеличилась с 2010 года на 28%, да и консервация его тоже обойдется недёшево.

ConocoPhillips, третий по величине производитель нефти в США, отменил в июле поисковую программу в Мексиканском заливе. Только на то, чтобы свернуть этот проект, компании потребуется $400 млн.

Exxon Mobil оставляет разработку нефтяных песков на западе Канады, где материально-технические проблемы и суровые погодные условия неоднократно откладывали открытие 12,7-миллиардного проекта. Сначала оно планировалось на 2013 год, потом на 2020, сейчас отложено на неопределенный срок.

Международные производители не в состоянии сегодня обеспечить 80% мегапроектов (как по бюджету, так и по времени). Для сравнения: в 2005 году таких проектов было 50%.

«Мегапроекты сейчас в трудной ситуации. Когда нефть стоила 90 — 100 долларов, простор для маневра был, особенно в плане возвращения инвестиций. В нефти за 45 долларов никакого маневра нет, здесь речь идет только о том, чтобы выжить. Огромные проекты не могут продолжаться», — говорит Джозеф Трипке, нефтяной аналитик.

Сланцевый бум в Америке привел к резкому перенасыщению рынка и сильному падению цен на нефть (более чем вдвое с 2014 года). Поэтому добыча на сланцах остается сейчас одним из самых экономичных вариантов для производителей. Для Exxon и Chevron это означает возвращение в регионы, которые они игнорировали последние полвека до сланцевого бума, потому что пытались разрабатывать гигантские зарубежные проекты.

В ближайшие три года Exxon планирует удвоить производство на американских сланцах, в том числе за счет поглощения более мелких компаний.

Для Chevron сланцевые скважины, по прогнозам, могут принести 160 000 баррелей в день в ближайшие 2 года. Несмотря на обвал нефтяных цен, целью компании по-прежнему остается повышение добычи на 20% до 3,1 млн баррелей в день к концу 2017 года. Львиная доля этого повышения — задача сланцевых проектов.