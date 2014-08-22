Европа продолжает грустить, золото повеселело

Европейские фондовые рынки погрустнели, показав самый впечатляющий недельный спад с февраля. Так, Stoxx Europe 600 сегодня продолжает сдавать позиции и соскользнул вниз на 0,4%. Объем продаж акций сегодня был на 12% 30-дневного среднего. Среди секторов экономики сильнее всего снизились акции нефтегазовых компаний и производителей предметов потребления. Французский поставщик нефти Total SA потерял 2%, а горнодобывающий гигант BHP Billiton продолжил падение и сегодня отдал «врагу» 1,2%.

Выросла Hugo Boss AG — это произошло после того, как Deutche Bank AG рекомендовала покупать акции этого ритейлера. 2,5% прибавил поставщик платины Lonmin Plc.



Фьючерсы на S&P 500 скользнули вниз на 0,2% после рекордного скачка вверх. Доходность десятилетних облигаций падает уже второй день. MSCI вырос на 0,3%, а ММВБ впервые за 11 дней соскользнула вниз.

Медь прибавила целых 0,8% на Лондонской товарной бирже. Срочные поставки золота выросли на 0,3%, немного отскочив от вчерашнего минимума за два месяца и уменьшив недельное снижение до 1,8%. Серебро выросло на 0,5%.

Сегодня не только глава ФРС выступит с речью. В Джексон-Хоуле будут присутствовать и Марио Драги, и губернатор Банка Японии Харухико Курода.

В целом настроения рынка завязаны на ожидании мягкой денежной политики от ФРС, и если Йеллен будет высказываться в агрессивном ключе, то ситуация будет развиваться не очень предсказуемо.