Еженедельный дайджест 20-24 октября: рубль над бездной; бюджет РФ в 2015 году; биржевые торги газом; финансовые ошибки

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Еженедельный дайджест - это это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Обзор основных новостей, аналитика: цена на нефть, бюджет РФ в 2015 году, "Роснефть" и акции Apple
Главная новость этой недели: слабый рубль, поможет ли он российским производителям и кто его усилит
- Ведомости: Рублю не помогает даже нефть
- Вести Экономика: Рубль слабеет в условиях давления
- RBC Daily: Мнение: Почему слабый рубль в этот раз не поможет российским производителям
- ТАСС: Зампред ЦБ: с учетом фундаментальных факторов рубль - одна из самых устойчивых валют
- Forbes: Девальвация будущего: чем опасно обесценение рубля
- Коммерсантъ: Рубль в кольце продавцов. Инвесторы опасаются "Роснефти" и S&P
- Российская Газета: ЦБ до конца года отправит рубль в свободное плавание
- Экономика и жизнь: ЦБ обещает снять защиту с рубля
- RBC: "Райффайзенбанк": Падение рубля в ближайшее время может усилиться
- Investing.com: Рубль так и не реализовал потенциал к укреплению
Новости рынка форекс:
- FXTeam: Технический анализ и рекомендации - Валюты
- Коммерсантъ: ЦБ не сдержал рубль. Курсы доллара и евро вновь обновили исторические максимумы
- RBC Quote: ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ": Сегодня пара доллар/рубль может немного стабилизироваться
- FXStreet: Анализ японских свечей для EUR/USD и USD/JPY на 24.10.2014
- FXEmpire: Прогноз по GBP/USD на 24 октября 2014 года, технический анализ
- MQL5 Блоги: Доллар сдает позиции относительно евро и иены
- FXStreet: EUR/GBP атакует поддержку 0.7880
- FXStreet: Ежедневный волновой анализ валютного рынка на 24.10.2014
- MQL5 Блоги: Центробанк ограничит размещение средств на Форексе
Обзор основных новостей, аналитика: цена на нефть, бюджет РФ в 2015 году, "Роснефть" и акции Apple
- Вести Экономика: 5 фактов о бюджете России на 2015 год
- ТАСС: Минфин РФ: цена на нефть в ближайшее время не поднимется выше $100 за баррель
- Коммерсантъ: Инвесторов зазывают на восток
- ТАСС: Госдума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2015-2017 годы
- MQL5 Блоги: Сечин просит на «Роснефть» половину ФНБ. Он очень болеет за Россию.
- Вести Экономика: В России запустили биржевые торги газом
- Ведомости: Силуанов предложил разработать запасной бюджет
- ТАСС: Улюкаев: инфляция в России по итогам 2014 года может превысить 8%
- Коммерсантъ: Принц и принципы. Владимир Путин и Мухаммед аль-Нахайян обсудили давление США на ОПЕК
- MQL5 Блоги: Первые отзывы о работе Apple Pay подняли акции компании
- Russia Today: Facebook второй год подряд не полностью уплачивает налоги в Великобритании
- Вести Экономика: Баффетт потерял $2,52 млрд из-за IBM и Coke
Саморазвитие для трейдера: финансовые ошибки, психология трейдера, истории успеха
- RBC: Каких финансовых ошибок стоит избегать, чтобы разбогатеть?
- Forbes: Биржа вместо стали: как финансисты Дудукины сменили металлы на акции
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Правда о трейдинге от экс-трейдера Goldman Sachs. Часть 2
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Правда о трейдинге от экс-трейдера Goldman Sachs. Часть 3
- YouTube видео: Психология трейдера в торговле
- MQL5 Блоги: Как с помощью природных инстинктов убить все свои инвестиции