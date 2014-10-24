Еженедельный дайджест 20-24 октября: рубль над бездной; бюджет РФ в 2015 году; биржевые торги газом; финансовые ошибки

Главная новость этой недели: слабый рубль, поможет ли он российским производителям и кто его усилит

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Обзор основных новостей, аналитика: цена на нефть, бюджет РФ в 2015 году, "Роснефть" и акции Apple



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