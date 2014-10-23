Сечин просит на «Роснефть» половину ФНБ. Он очень болеет за Россию.

Вчера министр финансов России господин Силуанов рассказал, что «Роснефть» отправила заявку на финансирование из Фонда Национального Благосостояния. Просит Игорь Сечин всего-то ничего: $49 млрд. Министерство заявку согласовало, и документ уже направлен в Минэкономразвития на рассмотрение. К тому, что Сечин попросит денег, многие были готовы, ведь «Роснефть» очень пострадала от санкций Запада, и теперь ей жизненно необходимы вливания из бесконечных резервов государства. Но молодецкий размах президента Роснефти в определении суммы удивил даже самых бывалых знатоков рынка, экономики и политики.



Игорь Сечин еще пару недель назад уверял журналистов агентства Bloomberg в том, что «Роснефть» не рассчитывала возвращать свои долги (сумма которых составляет полтора триллиона рублей) за счет государственного бюджета. Однако, видимо, немного пораскинув мозгами, господин Сечин вспомнил о существовании ФНБ, в котором сейчас находится порядка 80 млрд долларов. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить всего лишь чуть больше половины этих денег на поддержку национального бизнеса у государства, ведь всё-таки нефть — это достояние всего народа, наша гордость и источник доходов.

Правда, недоумевает по этому поводу не только народ, но и аналитическое сообщество, и даже некоторые официальные лица, причем недоумение выражается публично. Например, на конференции Moody's в Москве старший аналитик группы оценки суверенных рисков Торстен Нестманн удивлялся: «$49 млрд — это очень большая сумма. Весь ФНБ сейчас составляет около $80 млрд. Выходит, что $49 млрд — только на одну компанию? А что же тогда остается на всю остальную страну? Это значит, что возрастают риски для экономики и риски для рейтинга России».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин тоже выражал осторожное, но вполне явное удивление ситуацией.

Впрочем, Сечин и в ус не дует, и на вопрос о том, зачем «Роснефти» такие большие деньги и почему они должны быть выделены, честно отвечает, что это нужно для повышения общего рейтинга России. Похвальное, кстати, стремление: человек настолько болеет за свою родину, что ради ее благосостояния и повышения рейтинга готов пойти на любые меры.