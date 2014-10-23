Центробанк ограничит размещение средств на Форексе

Центробанк России хочет ввести ограничения на размещение средств индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Форексе и на зарубежных рынках. Такую новость сообщила сегодня директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Центробанка РФ Лариса Селютина.

Теперь счета, освобожденные от налогов (появятся с 2015 года), можно будет использовать только для инвестиций в российский фондовый рынок. Селютина также подчеркнула, что иностранные ценные бумаги, которые обращаются на российском рынке, не будут ограничиваться.

Что касается реакции Московской биржи на подобные ограничения, то ее высказал начальник отдела по работе с участниками рынка акций Борис Блохин: у биржи накопилось немало вопросов от клиентов как раз по поводу ИИС, а отсутствие необходимых нормативных актов только тормозит разработку стратегий. Блохин также отметил, что биржа уже разрабатывает проект по продвижению ИИС, а сам проект «был инициирован участниками и не является индивидуальной рекламой конкретных компаний, и будет полезен всему рынку».

В Национальной ассоциации участников фондового рынка подтвердили, что сейчас уточняется с министерством финансов ряд налоговых тонкостей.

С 2015 года у граждан России появится возможность открывать ИИС, который представляет собой брокерский счет на специальных условиях. Сумма взноса не должна превышать 400 тысяч рублей, срок обращения средств — не менее трех лет. Весь этот период на указанные средства будет распространяться льготный режим налогообложения, можно будет получить налоговый вычет в размере ставки налога на доход физических лиц — 13%.