Первые отзывы о работе Apple Pay подняли акции компании

Вчера, 20 октября, компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 8.1, в котором были исправлены проблемы с bluetooth, Wi-Fi и поворотом экрана. Но самым долгожданным, пожалуй, стала поддержка сервиса Apple Pay для оплаты покупок с помощью телефона или планшета.

На фоне положительных отзывов и вновь возникшего ажиотажа на устройства iPhone и iPad компания Apple отмечает небольшой рост акций — в понедельник акции выросли на 2,14% - до отметки $99,76. Как поведут себя акции дальше?

Пользователи и журналисты очень быстро настроили свои телефоны и стали «тестировать» новый сервис — интернет за сутки наполнился сотнями видеозаписей в роде «Apple Pay в реальной жизни» или «Использование Apple Pay в Макдональдс». Apple сделала хороший запал, когда объявила о внедрении нового сервиса в последнюю модель iPhone 6 и iPhone 6 Plus — со дня презентации прошло полтора месяца и все это время не умолкали разговоры об Apple Pay. И теперь, когда сервис официально запустили, компания пожинает плоды своего маркетинга и, конечно, гения технологической мысли.



Apple Pay в действии

«Меня не нужно было дважды уговаривать, чтобы я пошел проверить, как работает Apple Pay. На самом деле, я чувствовал себя подростком, которого родители оставили в торговом центре с кредитной картой. Мне оставалось только найти место, где смогли бы принять платеж с моего iPhone. И как только я сделал первую покупку, после некоторых первоначальных затруднений, мне очень понравилось! Жаль, что не все магазины готовы принять такую оплату», - делится впечатлениями журналист «San Jose Mercury News».

Пипер Джэфри, аналитик из Джин Мюнстер вчера днем поделился своим опытом тестирования Apple Pay, отметив что сервис работает достаточно «плавно». «Сервис оправдал ожидания, мы смогли совершить покупку без проблем", - пишет Джэфри.

Любопытно, что даже пользователи со старыми моделями гаджетов могут пользоваться этим сервисом. Например, в iPhone 5S надо будет просто нажать "Оплатить с Apple Pay" в поддерживаемом приложении или веб-сайте, положить палец к сканеру отпечатков и вуаля — покупка совершена. Для ноутбуков, планшетов и старых айфонов без сканера отпечатков пальцев кнопка "Оплатить с Apple Pay" также будет работать, им просто потребуется ввести пароль.

С понедельника более 23 интернет-магазинов и примерно 220.000 торговых точек начали принимать деньги к оплате через новый «яблочный» сервис.

По мнению экспертов, новая система безопаснее, чем обычная кредитная карта. Во многом благодаря системе TouchID, которая сканирует отпечаток пальца, а потому его просто не получится взломать, как ПИН-код. И даже если хакерам удастся своровать верификационный код, он будет бесполезен — потому как для каждой операции система создает уникальный код и отправляет в банк.

В последней сессии акции компании Apple торговались на уровне $99,76 за акцию.

