10 нейробиологических секретов: как правильно работать

Нейробиолог Дэниел Левитин в своей книге «Организованное мышление в эру информационной передозировки» объединяет академическое исследование и интервью с великими людьми (Джордж Шульц, Стинг, Майкл Блумберг). Результат — стройная система советов и практических подсказок о том, как организовать свое время, свой дом, свою работу так, чтобы получать от труда — реальный результат, а от жизни — настоящее удовольствие.

Вот десять подсказок от доктора Левитина, которые взяты из его новой книги (а книга выйдет только завтра!). Среди них есть и азбучные истины, и действительно новые лично для меня открытия.







1. Делайте перерывы. Как вы думаете, что объединяет авиадиспетчеров и переводчиков-синхронистов, работающих в ООН? Правильно. Огромную напряженность работы. Они вынуждены включать в рабочие циклы обязательные перерывы. Но и мы тоже, и ты, безымянный трейдер — чувствуете себя «закопанными» в работу. Попробуйте делать 15-минутные перерывы каждый час или два. Прогулка вокруг дома, немного свежего воздуха, буквально глоточек — это поможет вам работать более быстро и эффективно по возвращении. Одно исследование показало, что люди, проводящие на рабочем месте больше времени, чем следует, в действительности с пользой тратят только 20 минут из каждого дополнительного часа. Остальное время уходит всего лишь на преодоление усталости.









2. Используйте разные компьютерные мониторы или устройства для разных действий. Странный совет? Ни капельки. В человеческом мозге есть биологический механизм, запоминающий, где именно происходят важные вещи. Например, студенту бывает полезно побывать в комнате, где будет проходить экзамен — мозг «автоматически» исследует это помещение и в дальнейшем не будет отвлекаться на это. Таким образом, студент сможет сдать экзамен лучше. Точно так же и свидетель вспомнит больше, если посетит место преступления. А для офисных работников, которые одновременно могут производить разные операции, лучше разделить их хотя бы условно пространственно. Например, проверяйте почту с планшета, медиапланы пишите на стационарном компьютере, а сбор информации осуществляйте с ноутбука. Точно так же — и с трейдерами. Торгуйте с компьютера, литературу читайте с электронной книги, а пробегаться по лентам новостей можно и со смартфона. Умственная организация в этом случае будет гораздо более шустрой и эффективной.











3. Заведите бумажный список ОТДЕЛЬНЫХ текущих дел (обязательно с возможностью внесения изменений). К примеру, вспомните магнитофонную ленту. Она предоставляла последовательный доступ к информации: вы должны были перемотать много пленки, чтобы добраться до нужного вам места. DVD предоставляет произвольный доступ — вы имеете возможность пропустить все, что вам не надо. Так вот, список текущих дел, напечатанный в компьютерном документе или заведенный в телефон, вынуждает вас пройти менее эффективный процесс последовательного доступа. «Ваши глаза должны пробежаться от начала, чтобы найти то, чем вы сейчас занимаетесь», - говорит доктор Левитин. Пишите свои актуальные задачи на небольшие листочки бумаги — как учетные карточки — и потом делайте из них кучки, собранные по приоритетам. А дальше — берите по одной и выполняйте в порядке срочности. При этом вы еще и отвлечетесь, и создание таких кучек освободит ваше внимание и руки, отвлекая от однообразной работы.















4. Отмечайте входящую корреспонденцию всеми возможными способами. Если ваш почтовый электронный ящик по проходимости иногда походит на Тайм-Сквер, то разделите каждую цепочку корреспонденции, проследите ее и пометьте несколькими категориями. Например, таким образом работают референты в Белом Доме. К примеру, определяйте электронные письма Барака Обамы, помечайте их и складывайте в ту же папку, что и информацию о комитетах, встречах и проектах, о которых он пишет. Таким образом, вы будете создавать своеобразную «облачную сеть». Используйте почтовую программу, которая позволяет отмечать каждое сообщение несколькими разными признаками — всеми, которыми вашей душеньке угодно. И если у вас впереди телефонный разговор с Обамой, о котором вы должны обязательно помнить — то пользуясь системой облачных меток в почтовом ящике, вы никогда о нем не забудете.











5. Регулярно делайте уборку и избавляйтесь от ненужного. Ненужные письма в почтовом ящике, стопки бумаги на наших столах — всё это накапливается и захламляет не только помещений, но и разум. Некоторые люди порой объявляют «почтовое банкротство», удаляют абсолютно всё из своего электронного ящика, а потом пишут всем своим контактам, чтобы важные письма они переслали еще раз.









6. Правильно определяйте время для коротких задач и для длинных проектов. Некоторые задачи занимают недели, некоторые — считанные минуты. Не переключайтесь между ними туда-сюда целый день. Исследования показывают, что небольшие вещи не нужно «втыкать» слишком часто в ваш рабочий график. Вместо того, чтобы постоянно проверять свой почтовый ящик каждый раз, как только вы получаете сигнал о сообщении — выделяйте два — три блока времени в день для того, чтобы заниматься этими вопросами. Разумеется, это не относится к тем профессиям, суть работы которых заключается в постоянном общении по e-mail.











7. Не оставляйте на раздумья больше времени, чем его надо в действительности. Генеральному директору крупной корпорации не нужен час, чтобы решить, сэкономить ли компании пару долларов за счет перехода на другого поставщика канцтоваров. Точно так же и у вас: ваше время стоит дороже двух долларов, и поэтому тратить его надо с умом. Инвестируйте в решения ровно столько времени, сколько они стоят.











8. На работе можно дремать. И даже спать! Фундаментальные нейробиологические исследования сна показали, что сон необходим для формирования памяти, а память важна для нашей работы и общественной жизни. Если вы не получили достаточное количество качественного, хорошего сна в течение ночи — дневные события не закодируются в памяти должным образом. Google и Safeway даже открыли в своих офисах комнаты для сна. Если вы потратили на дрему в рабочее время 10 — 20 минут — это не скажется плохо на вашей производительности, и в итоге своей нормальной сообразительностью и свежестью сознания вы сэкономите и компенсируете это время позже.











9. Не переорганизовывайтесь! Очевидное правило эффективности — не нужно тратить больше времени и сил на организацию, чем это действительно нужно. Без фанатизма, спокойно и аккуратно — это хорошо. А вот с религиозной страстностью и догматизмом — вы просто перестанете получать удовольствие от жизни.

10. Учитесь отрываться от работы. Вы не должны быть высокоорганизованными андроидами, ведь вы — люди. Конечно, мы способны сделать то, что хотим, в рабочее время, но это нужно нам только для того, чтобы иметь больше времени для себя — для творчества, для семьи, для путешествий, для спорта. Люди, которые дома думают о работе, а на работе — о доме, испытывают меньше радости от жизни и чувствуют себя не очень цельными. Поэтому выделите каждому явлению в вашей жизни свое собственное отдельное место.