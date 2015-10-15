История Ларри Вильямса

Ларри Вильямса по праву можно назвать великим трейдером. В 1987 году им на срочном рынке был установлен рекорд. За один год 10 тысяч он превратил в 1 миллион долларов.

В средней американской семье в 1944 году родился Ларри Вильямс. Это был достаточно настойчивый и целеустремленный парень, который стремился к самостоятельности. В 1964 году после окончания университета Ларри возвращается домой и с партнером начинает выпускать газету «The Oregon Report», в которой рассказывалось о политических и экономических новостях, происходящих в штате. Этот вид деятельности подтолкнул Ларри к фондовому рынку. После рассказанной приятелем истории о механизме работы фондового рынка и о подобном виде заработка Ларри Вильямс с газет переключился на книги по экономике, техническому анализу, фондовому рынку, стал посещать офисы брокеров для того, чтобы набраться опыта.

В 1967 году Ларри Вильямс получил свидетельство финансового консультанта. Когда он начинал, нельзя было его торговлю акциями назвать удачной. Однажды друг ему посоветовал попробовать свои силы на срочном рынке. Он воспользовался этим советом и уже в начале 70-х заработал свой первый миллион, а всемирная известность пришла к нему после участия в турнире Robbins World Cup в 1987 году.

Ларри не останавливается на достигнутом, все время поддерживает форму трейдера, так в 1997 году он умудрился с 50 тысяч долларов сделать 1 миллион.

Ларри Вильямс всегда был и остается приверженцем технического анализа. Он не только модернизировал методы технического анализа, но и открыл такой индикатор как WIL %R, процентный разброс Вильямса %R.

Сейчас Ларри Вильямс занимается обучением трейдеров. Особой популярностью пользуются семинары, которые он проводит. Его ученики на протяжении четырех дней изучают методы торговли. Секретом Ларри в обучении трейдеров является наглядность его работы. По окончанию семинара ученики пробуют свои силы в реальной торговле. Трейдинг ведется по тем самым методам, которые были изложены на семинаре. Полученная прибыль после успешных сделок делится между всеми участниками, а если возникают убытки, то Ларри берет их на себя. Согласно словам Ларри Вильямса прибыль составляет 20 %, так что ученики практикуются и при этом неплохо зарабатывают.