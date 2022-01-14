Alım Satım Robotlarının Hikayeleri: Daha Az mı Daha Fazla mı?

Bir sorunu çözebilmem için önce onu kendime açıklamalıyım. Çözümü bulduğumu düşündüğümde haklı olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu kanıtlamanın tek bir yolunu kendi paramla kanıtlamaktır. Jesse Livermore





Önsöz

Son Haçlı Seferi içinde piyasa bilgilerini görüntülemek için oldukça ilginç ancak şu anda yaygın olarak kullanılmayan bir yöntem olan nokta ve şekil grafiklerini inceledik. Sunulan script dosyası bir grafik çizebilir. Ancak alım satım otomasyonu önermedi. Şimdi, analiz için ve alım satım işleminin yönü ve hacmine karar vermek için nokta ve şekil grafiğini kullanarak alım satım işlemi sürecini otomatikleştirmeye çalışabiliriz.

Burada temel çizim ilkelerini yazmayacağım; sadece tipik bir grafiğe göz atın:

Copyright (c) 2012 - 2014 Roman Rich Euro vs US Dollar, Box- 20 , Reverse- 3 1.4588 | \.....\.................................................................... | 1.4588 1.4521 | X\....X\................................................................... | 1.4521 1.4454 | XO\.\.XO\.................................................................. | 1.4454 1.4388 | XOX\X\XO.\................................................................. | 1.4388 1.4322 | XOXOXOXO..\................................................................ | 1.4322 1.4256 | XOXOXOXO...\....\.......................................................... | 1.4256 1.4191 | XOXO/OXO....\...X\......................................................... | 1.4191 1.4125 | XOX/.O/O.....\..XO\........................................................ | 1.4125 1.4060 | XO/../.O......\.XO.\....................................................... | 1.4060 1.3996 | ./.....O.......\XO..\...................................................... | 1.3996 1.3932 | .......OX.......XO...\....................................................X | 1.3932 1.3868 | .......OXO..X.X.XOX...\.................................................X.X | 1.3868 1.3804 | .......OXO..XOXOXOXOX..\..............................................X.XOX | 1.3804 1.3740 | .......OXO..XOXOXOXOXO..\.................................\...........XOXOX | 1.3740 1.3677 | .......OXOX.XO.O.OXOXO...\................................X\..........XOXOX | 1.3677 1.3614 | .......OXOXOX....O.OXO....\...............................XO\.........XOXOX | 1.3614 1.3552 | .......O.OXOX...../OXO.....\..............................XO.\........XOXOX | 1.3552 1.3490 | .........OXOX..../.O.OX.....\.............................XO..\.......XOXO. | 1.3490 1.3428 | .........OXOX.../....OXO.....\X.\.........................XO...\\...X.XOX.. | 1.3428 1.3366 | .........O.OX../.....OXO......XOX\........................XO....X\..XOXOX.. | 1.3366 1.3305 | ...........OX./......OXO....X.XOXO\.....................X.XO....XO\.XOXO... | 1.3305 1.3243 | ...........OX/.......O.O....XOXOXOX\....................XOXO....XO.\XOX.../ | 1.3243 1.3183 | ...........O/..........OX...XOXOXOXO\...................XOXOX.X.XOX.XOX../. | 1.3183 1.3122 | .........../...........OXO..XOXOXOXO.\..........X...X.X.XOXOXOXOXOXOXO../.. | 1.3122 1.3062 | .......................OXOX.XOXO.OXO..\.........XOX.XOXOXOXOXOXOXOXOX../... | 1.3062 1.3002 | .......................O.OXOXO...O/O...\........XOXOXOXOXO.OXO.OXOXO../.... | 1.3002 1.2942 | .........................OXOX..../.O....\.......XOXOXOXOX..OX..OXOX../..... | 1.2942 1.2882 | .........................O.OX.../..O.....\......XOXO.OXO...OX..OXOX./...... | 1.2882 1.2823 | ...........................OX../...OX.....\.....XO...OX.../OX..O/OX/....... | 1.2823 1.2764 | ...........................OX./....OXO.....\....X....OX../.O.../.O/........ | 1.2764 1.2706 | ...........................OX/.....OXO..X...\...X....O../......../......... | 1.2706 1.2647 | ...........................O/......O.OX.XOX..\..X....../................... | 1.2647 1.2589 | .........................../.........OXOXOXO..\.X...../.................... | 1.2589 1.2531 | .....................................OXOXOXO...\X..../..................... | 1.2531 1.2474 | .....................................OXO.OXO....X.../...................... | 1.2474 1.2417 | .....................................OX..O.O..X.X../....................... | 1.2417 1.2359 | .....................................OX....OX.XOX./........................ | 1.2359 1.2303 | .....................................O.....OXOXOX/......................... | 1.2303 1.2246 | ...........................................OXOXO/.......................... | 1.2246 1.2190 | ...........................................OXO./........................... | 1.2190 1.2134 | ...........................................OX.............................. | 1.2134 1.2078 | ...........................................O............................... | 1.2078 1.2023 | ........................................................................... | 1.2023 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111112222222222222222222222222222222333333333333333344 ........................................................................... 000000000001111111111111110000000000000000000000011111111000000000000011100 788888899990000001111112221122233445566666677888900001222123444567778901213 ........................................................................... 200011211220111220011231220101212121201112222001100010001002123110112020231 658801925683489071404504193396436668111288937260415979579417630739120547713 000100001012111111110111111100112010210001111101101101011111111101011101110 910501876933613095500253237788652909250001557626626824655375907538165785367 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 550433251023230204310404232105354323532031240033315125241340044324523153453 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bu grafikte alım satım fırsatlarının açıkça görüldüğünü iddia etmeyeceğim. Sadece iki alım satım hipotezini kontrol etmenizi öneriyorum:

Birincil trendle işlem yapın — boğa piyasasında satın alın ve ayı piyasasında satın. Piyasaya girmeden önce tanımlanmış zarar durdur işlevini kullanın.

önceki X sütununun en yükseğinin üzerinde bir durdur talimatı kullanarak destek seviyesinin üzerinde satın alın, önceki O sütununun en düşük seviyesinin altında bir satmayı durdur talimatı kullanarak direnç çizgisinin altından satış yapın; pivot seviyesinde bir izleyen durdurma kullanın;

Karınızın artmasına izin verin. Zarar veren anlaşmaları kapatın (iyi anlaşmalar genellikle hemen kar gösterir).

direnç çizgisini aştığında satın alın, destek çizgisini aştığında satın; pivot seviyesinde zarar durdur işlevini ayarlayın, trend çizgisinde takip eden durdur işlevini ayarlayın.





Hacim Seçme

Bir hisse senedi spekülasyon ustasının yukarıdaki alıntılarına dikkat edin: durdur talimatını kullanın. Piyasaya belirli bir hacimle girmeyi tercih ederim, böylece Zarar Durdur talimatı tetiklendiğinde, bakiye kaybı kabul edebileceğim bakiyenin yüzdesinden fazla olmaz (Ralph Vince'in The Mathematics of Money Management kitabında optimal F dediği şey budur). Anlaşma başına kayıp riski iyi optimize edilebilir bir değişkendir (aşağıdaki kodda opt_f).

Böylece, işlem başına kabul edilebilir riske bağlı olan hacim hesaplama mekanizması ile alım/satım talimatı veren bir işlevimiz var:

void PlaceOrder() { uint digits_2_lot=( uint ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double trade_risk= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )*opt_f; double one_tick_loss_min_lot= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS )* SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); trade_request.magic=magic; trade_request.symbol=symbol; trade_request.action= TRADE_ACTION_PENDING ; trade_request.tp= NULL ; trade_request.comment= NULL ; trade_request.type_filling= NULL ; trade_request.stoplimit= NULL ; trade_request.type_time= NULL ; trade_request.expiration= NULL ; if (is_const_lot== true ) { order_vol= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); } else { order_vol=trade_risk/( MathAbs (trade_request.price-trade_request.sl)* MathPow ( 10 ,digits_2_lot)*one_tick_loss_min_lot)* SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); order_vol= MathMax (order_vol, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); if ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_LIMIT )!= 0 ) order_vol= MathMin (order_vol, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_LIMIT )); order_vol= NormalizeDouble (order_vol,( int ) MathAbs ( MathLog10 ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )))); } while (order_vol> 0 ) { trade_request.volume= MathMin (order_vol, SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); order_vol=order_vol- SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); }; ticket=trade_result.order; };





Hangi Optimizasyon Kriteri Kullanılmalı?

Aslında sadece iki optimizasyon kriteri vardır: belirli bir getiri seviyesinde en düşük düzeye indirme ya da düşüş veya belirli bir düşüş seviyesi için bakiyenin en yüksek düzeye getirme. İkinci kritere göre optimize etmeyi tercih ederim:

double OnTester () { if ( TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT )>(risk* 100 )) return ( 0 ); else return ( NormalizeDouble ( TesterStatistics ( STAT_PROFIT ),( uint ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); };

Risk, stratejinin benim için kabul edilemez olduğu düşüş seviyesidir. Bu aynı zamanda optimize edilecek değişkenlerden biridir.





Ne Zaman Yeniden Optimize Edilmeli?

Birisi stratejileri zaman aralıklarında (örneğin haftada bir, ayda bir), biri anlaşma aralıklarında (50, 100 anlaşmadan sonra), biri pazar değiştiğinde yeni optimizasyona başlar. Aslında, yeniden optimizasyon ihtiyacı, yalnızca önceki paragrafta seçilen optimizasyon kriterine bağlıdır. Düşüş, izin verilen maksimum risk parametresinin altına düşerse stratejiyi yeniden optimize ederiz; her şey yolundaysa olduğu gibi çalışmasına izin verin. %10'dan fazla düşüş benim için kabul edilemez. Böylece, sistem çalışma sırasında daha fazla düşüş yaşarsa onu yeniden optimize ederim.





Her Şeyi Tek Seferde Optimize Edebilir Miyim?

Ne yazık ki, strateji test cihazında "Piyasa İzlemede seçilen tüm semboller" modu için harici değişkenleri optimize edemezsiniz. Bu nedenle, piyasa enstrümanlarını diğer optimize edilebilir harici değişkenlerle birlikte aşağıdaki gibi seçelim:

enum SYMBOLS { AA= 1 , AIG, AXP, BA, C, CAT, DD, DIS, GE, HD, HON, HPQ, IBM, IP, INTC, JNJ, JPM, KO, MCD, MMM, MO, MRK, MSFT, PFE, PG, QQQ, T, SPY, UTX, VZ, WMT, XOM }; void SelectSymbol() { switch (selected_symbol) { case 1 : symbol= "#AA" ; break ; case 2 : symbol= "#AIG" ; break ; case 3 : symbol= "#AXP" ; break ; case 4 : symbol= "#BA" ; break ; case 5 : symbol= "#C" ; break ; case 6 : symbol= "#CAT" ; break ; case 7 : symbol= "#DD" ; break ; case 8 : symbol= "#DIS" ; break ; case 9 : symbol= "#GE" ; break ; case 10 : symbol= "#HD" ; break ; case 11 : symbol= "#HON" ; break ; case 12 : symbol= "#HPQ" ; break ; case 13 : symbol= "#IBM" ; break ; case 14 : symbol= "#IP" ; break ; case 15 : symbol= "#INTC" ; break ; case 16 : symbol= "#JNJ" ; break ; case 17 : symbol= "#JPM" ; break ; case 18 : symbol= "#KO" ; break ; case 19 : symbol= "#MCD" ; break ; case 20 : symbol= "#MMM" ; break ; case 21 : symbol= "#MO" ; break ; case 22 : symbol= "#MRK" ; break ; case 23 : symbol= "#MSFT" ; break ; case 24 : symbol= "#PFE" ; break ; case 25 : symbol= "#PG" ; break ; case 26 : symbol= "#QQQ" ; break ; case 27 : symbol= "#T" ; break ; case 28 : symbol= "#SPY" ; break ; case 29 : symbol= "#UTX" ; break ; case 30 : symbol= "#VZ" ; break ; case 31 : symbol= "#WMT" ; break ; case 32 : symbol= "#XOM" ; break ; default : symbol= "#SPY" ; break ; }; };

Gerekirse sembol seçim fonksiyonuna ve numaralandırmaya gerekli araçları ekleyebilirsiniz (fonksiyon OnInit() içinde çağrılır).





Hangi Robotu Yarattık?

Onay İşareti Tanıtıcı:

void OnTick () { if (IsNewBar()== true ) { RecalcIndicators(); if (( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )== true ) || ( MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )== true )) { if (cur_bar_time_dig[ 0 ]>begin_of_test) { if ( PositionSelect (symbol)== true ) TrailCondition(); else TradeCondition(); } } else { if ( PositionSelect (symbol)== true ) TrailCondition(); else TradeCondition(); } }; };

Strateji 1 için: "Önceki X sütununun en yükseğinin üzerinde bir durdur talimatı kullanarak destek seviyesinin üzerinde satın alın, önceki O sütununun en düşük seviyesinin altında bir satmayı durdur talimatı kullanarak direnç çizgisinin altından satış yapın; pivot seviyesinde bir izleyen durdurma kullanın|":

void TradeCondition() { if (order_col_number!=column_count) { if ( OrdersTotal ()> 0 ) { for ( int loc_count_1= 0 ;loc_count_1< OrdersTotal ();loc_count_1++) { ticket= OrderGetTicket (loc_count_1); if (! OrderSelect (ticket)) Print ( "Failed to select order #" ,ticket); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==symbol) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); }; }; order_col_number=column_count; return ; } else { order_col_number=column_count; return ; } } else if (( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)< SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) && (pnf[column_count- 1 ].column_type== 'X' ) && (pnf[column_count- 1 ].max_column_price<=pnf[column_count- 3 ].max_column_price)) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].max_column_price+double_box),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].max_column_price-(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else if (( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)> SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) && (pnf[column_count- 1 ].column_type== 'O' ) && (pnf[column_count- 1 ].min_column_price>=pnf[column_count- 3 ].min_column_price)) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].min_column_price-double_box),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 3 ].min_column_price+(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else return ; }; void TrailCondition() { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].max_column_price-reverse*double_box),digit_2_orders); else trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].min_column_price+reverse*double_box),digit_2_orders); if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )!=trade_request.sl) PlaceTrailOrder(); };

Strateji 2 için "Direnç çizgisini aştığında satın alın, destek çizgisini aştığında satın; pivot seviyesinde zarar durdur işlevini ayarlayın, trend çizgisinde takip eden durdur işlevini ayarlayın":

void TradeCondition() { if (order_col_number!=column_count) { if ( OrdersTotal ()> 0 ) { for ( int loc_count_1= 0 ;loc_count_1< OrdersTotal ();loc_count_1++) { ticket= OrderGetTicket (loc_count_1); if (! OrderSelect (ticket)) Print ( "Failed to select order #" ,ticket); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==symbol) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); }; }; order_col_number=column_count; return ; } else { order_col_number=column_count; return ; } } else if ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)> SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price-(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else if ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].resist_price)< SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )) { trade_request.price= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].supp_price),digit_2_orders); trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].supp_price+(reverse- 1 )*double_box),digit_2_orders); trade_request.type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; if ( OrderSelect (ticket)== false ) { PlaceOrder(); order_col_number=column_count; } else { if (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) && ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )!=trade_request.price))) { trade_request.order=ticket; trade_request.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; if (! OrderSend (trade_request,trade_result)) Print ( "Failed to send order #" ,trade_request.order); PlaceOrder(); order_col_number=column_count; }; }; return ; } else return ; }; void TrailCondition() { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathMax ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ), MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].max_column_price-reverse*double_box)),digit_2_orders); else trade_request.sl= NormalizeDouble ( MathMin ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ), MathPow ( 10 ,pnf[column_count- 1 ].min_column_price+reverse*double_box)),digit_2_orders); if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL )!=trade_request.sl) PlaceTrailOrder(); };

Sevgili okuyucu, lütfen birkaç şeye dikkat edin.

Piyasa enstrümanlarının fiyatları, sentlerden onbinlere kadar oldukça geniş bir aralıkta değişmektedir (örnek - Japon borsalarındaki hisse senetleri ve CFD'ler). Bu nedenle, kutu boyutu için bir ila on binlerce piplik değerler ayarlamaktan kaçınmak için nokta ve şekil grafiğinde fiyat logaritmasını kullanıyorum.

Nokta ve şekil grafiği dizisinin indekslenmesi sıfırdan başlar, bu nedenle son sütunun indeksi, eksi bir sütun sayısına eşittir.

Destek hattının değeri, kullanılıyorsa -10.0'dan daha büyüktür, ancak fiyatın fiyat logaritmasından daha küçüktür. Destek (veya direnç) çizgisi kullanılmazsa grafik dizisindeki değeri -10.0'dır. Bu nedenle, destek/direnç çizgilerini aşma koşulları, yukarıdaki Strateji 2 kodundaki ile aynı biçimde yazılmıştır.

Aşağıdaki eklerdeki yardımcı işlevlerin koduna bakın. Grafiğin kodu çok büyük o yüzden yazıda yazmıyorum; aşağıdaki eklerde yorumlarla birlikte görün.





EA Alım Satım Sonuçları

Optimizasyon için symbol_list_1.mhq ve symbol_list_2.mhq dosyalarında iki set piyasa sembolü hazırladım; Dow endeksinden döviz çiftlerini ve hisse senedi CFD'lerini içerir.

Kurulum Penceresi:





İlk durumda, strateji test cihazındaki kurulum penceresi aşağıdaki gibi görünür:





Test Başlatma satırına dikkat edin. Robot, analiz ve karar verme için en az birkaç tablo sütununa ihtiyaç duyar ve kutu boyutunu 50 pip veya daha fazlasına ayarladığınızda, bir sütun için bile bir yıllık geçmiş çoğu zaman yeterli olmaz. Bu nedenle, kutu boyutu 50 pip veya daha fazla olan çizelgeler için robot çalışmasının başlangıcından itibaren yaklaşık üç yıl veya daha fazla olan aralığı kullanın, Kurulum Penceresindeki Test Başlatma parametresinde robot çalışmasının başlangıcını ayarlayın. Örneğimizde 01.01.2012'den bu yana 100 pip'lik kutu boyutuyla test yapmak için Ayarlar sekmesinde 01.01.2009'dan itibaren aralığı belirtin; Parametreler sekmesinde 01.01.2012 tarihinden itibaren aralığı ayarlayın.

"Alım satım minimum lot?" parametresinin yanlış değeri lot boyutunun bakiyeye ve "İşlem Başına Risk, %" değişkenine bağlı olduğunu belirtir (bu durumda alım satım işlemi başına %1, ancak optimize edilebilir). "Maks. Düşüş, %", OnTester() işlevindeki optimizasyon kriteridir. Bu yazıda optimizasyon için sadece iki değişken kullanıyorum: Pip cinsinden Sembol ve Kutu boyutu.

Optimizasyon süresi: 2012-2013. EA, EURUSD grafiğinde en iyi sonucu verir, çünkü sembol en iyi onay işareti kapsamını sağlar. Aşağıdaki tablo, ilk stratejiye dayalı olarak kutu boyutu 10 olan çeşitli döviz çiftleri üzerinde test etmek için tam bir rapor içermektedir:

Geçiş Sonuç Kar Beklenen Ödeme Kar Faktörü Kurtarma Faktörü Sharpe Oranı Özel Öz sermaye GG % Alım satım işlemleri seçili_sembol kutu 0,00 0,00 -1 002,12 -18,91 0,54 -0,79 -0,24 0,00 12,67 53,00 AUDCAD 10,00 1,00 886,56 886,56 14,53 1,40 1,52 0,13 886,56 5,76 61,00 AUDCHF 10,00 2,00 0,00 -1 451,63 -10,60 0,77 -0,70 -0,09 0,00 19,92 137,00 AUDJPY 10,00 3,00 -647,66 -647,66 -17,50 0,57 -0,68 -0,24 -647,66 9,46 37,00 AUDNZD 10,00 4,00 -269,22 -269,22 -3,17 0,92 -0,26 -0,03 -269,22 9,78 85,00 AUDUSD 10,00 5,00 0,00 -811,44 -13,52 0,72 -0,64 -0,14 0,00 12,20 60,00 CADCHF 10,00 6,00 0,00 1 686,34 16,53 1,36 1,17 0,12 0,00 11,78 102,00 CHFJPY 10,00 7,00 356,68 356,68 5,66 1,13 0,40 0,06 356,68 8,04 63,00 EURAUD 10,00 8,00 0,00 -1 437,91 -25,68 0,53 -0,92 -0,25 0,00 15,47 56,00 EURCAD 10,00 9,00 0,00 -886,66 -46,67 0,34 -0,74 -0,46 0,00 11,56 19,00 EURCHF 10,00 10,00 0,00 -789,59 -21,93 0,54 -0,75 -0,26 0,00 10,34 36,00 EURGBP 10,00 11,00 0,00 3 074,86 28,47 1,62 1,72 0,20 0,00 12,67 108,00 EURJPY 10,00 12,00 0,00 -1 621,85 -19,78 0,55 -0,97 -0,25 0,00 16,75 82,00 EURNZD 10,00 13,00 152,73 152,73 2,88 1,07 0,21 0,03 152,73 6,90 53,00 EURUSD 10,00 14,00 0,00 -1 058,85 -14,50 0,65 -0,66 -0,16 0,00 15,87 73,00 GBPAUD 10,00 15,00 0,00 -1 343,47 -25,35 0,43 -0,64 -0,34 0,00 20,90 53,00 GBPCAD 10,00 16,00 0,00 -2 607,22 -44,19 0,27 -0,95 -0,59 0,00 27,15 59,00 GBPCHF 10,00 17,00 0,00 1 160,54 11,72 1,27 0,81 0,10 0,00 12,30 99,00 GBPJPY 10,00 18,00 0,00 -1 249,91 -14,70 0,69 -0,85 -0,15 0,00 14,41 85,00 GBPNZD 10,00 19,00 208,94 208,94 5,36 1,12 0,25 0,05 208,94 7,81 39,00 GBPUSD 10,00 20,00 0,00 -2 137,68 -21,17 0,53 -0,79 -0,24 0,00 25,62 101,00 NZDUSD 10,00 21,00 0,00 -1 766,80 -38,41 0,30 -0,97 -0,53 0,00 18,10 46,00 USDCAD 10,00 22,00 -824,69 -824,69 -11,95 0,73 -0,90 -0,13 -824,69 9,11 69,00 USDCHF 10,00 23,00 2 166,53 2 166,53 26,10 1,58 2,40 0,18 2 166,53 7,13 83,00 USDJPY 10,00

2 029,87 -10 213,52









13,40 1 659,00





İşte çeşitli semboller ve kutu boyutu değerleri için bir özet tablo:

Strateji Semboller Kutu boyutu Alım satım işlemleri Öz sermaye GG % Kar Sonuç Beklenen Bakiye 1 Para birimleri 10 1 659 Eylül -10 214 2 030 2 030 1 Para birimleri 20 400 5 1 638 2 484 2 484 1 Hisse senetleri 50 350 60 7 599 7 599 15 199 1 Hisse senetleri 100 81 2 4 415 4 415 17 659 2 Para birimleri 10 338 20 -4 055 138 138 2 Para birimleri 20 116 8 4 687 3 986 3 986 2 Hisse senetleri 50 65 6 6 770 9 244 9 244 2 Hisse senetleri 100 12 1 -332 -332 -5 315

Ne görüyoruz?

Her zaman yanlış yapan aptallar vardır. Ve her zaman alım satım yapmanız gerektiğine inanan Wall Street aptalları var. Dünyada hisse senedi almak veya satmak için gerekli tüm bilgilere her zaman sahip olan ve bunu oldukça makul bir şekilde yapan kimse yoktur.

Sonuç size garip gelebilir: Depozitonuzun daha az alım satım işlemiyle daha yüksek olması daha olasıdır. İki yıl önce EA hisse senetlerimizi 100 kutu büyüklüğünde ve alım satım başına riski %1 olan alım satıma bıraksaydık, EA o zamandan beri sadece 81 anlaşma yapacaktı (yılda sembol başına ortalama 1.25 anlaşma) mevduatımız %44 büyüyecekti, ortalama özkaynak düşüşü %2'nin biraz üzerinde olacaktı. %10'luk olası bir çekilişi kabul edersek anlaşma başına %4 risk alabiliriz ve mevduatımız iki yıl boyunca %177, yani ABD doları cinsinden yılda %90 oranında büyüyecekti!





Sonsöz

Fiyat, satın almaya başlamak için asla çok yüksek değildir ve satışa başlamak için asla çok düşük değildir. Büyük parayı getiren düşünmek değildir. Oturmaktır.

Yukarıda açıklanan stratejiler değiştirilebilir ve %10'dan fazla olmayan düşüşle daha da büyük bir getiri gösterebilir. Çok sık alim satim yapmaya çalışmayın, sadece iki düzine döviz çifti ve üç düzine hisse senedinden oluşan "standart bir sembol seti" değil, en az üç veya dört yüz sembol (hisse senetleri, vadeli işlemler) sağlayan bir komisyoncu bulmanızı öneriyoruz. Büyük olasılıkla, semboller ilişkilendirilmeyecek ve para yatırma işleminiz daha güvenli olacaktır. Bir açıklama daha; hisse senetleri döviz çiftlerinden daha iyi sonuçlar gösteriyor.





