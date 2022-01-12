Création d'Expert Advisors à l'aide de l'Assistant visuel d'Expert Advisor



Introduction



Expert Advisor Visual Wizard for MetaTrader 5 fournit un environnement graphique hautement intuitif doté d’un ensemble complet de blocs de trading prédéfinis qui vous permet de concevoir Expert Advisors en quelques minutes. Aucune connaissance en codage, programmation ou MQL5 n'est requise.

L’approche cliquer, glisser et déposer de Expert Advisor Visual Wizard vous permet de créer des représentations visuelles pour les stratégies de trading de trading et les signaux comme vous utiliseriez un stylo et du papier. Ces diagrammes de trading sont automatiquement analysés par MolanisLe créateur du code MQL5 qui les transforme en Expert Advisor prêts à l’emploi. L’environnement graphique interactif simplifie le processus de conception et élimine le besoin d’écrire le code MQL5.

Avec Expert Advisor Visual Wizard, vous n'avez qu'à suivre un processus en 3 étapes :

Fig. 1. Utilisation de l'Assistant Visuel Expert Advisor



1. Élaborer un Diagramme de Trading



Un diagramme de trading est une représentation graphique d'un Expert Advisor. Il indique le « flux » à travers un système de décision en trading. Les diagrammes de trading sont constitués de blocs de trading connectés pour créer des Expert Advisors complexes.

Pour créer un diagramme de trading, il vous suffit d'ajouter les blocs de trading, de définir leurs paramètres de configuration et d'effectuer les connexions nécessaires.

Stratégie de Moyenne Mobile

En règle générale, deux moyennes mobiles peuvent être utilisées pour créer un Expert Advisor avec ces conditions de trading :

Achetez lorsque la moyenne mobile à courte période est supérieure à la moyenne mobile à longue période (la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte)

Vendez lorsque la moyenne mobile à courte période est inférieure à la moyenne mobile à longue période (la ligne rouge est en dessous de la ligne verte)

Fig. 2. Signaux d'Achat et de Vente

Au lieu de passer beaucoup de temps à coder cet EA, avec Expert Advisor Visual Wizard, vous pouvez créer un diagramme de trading qui représente la stratégie de moyenne mobile en quelques secondes.

Lancez l'Assistant Visuel Expert Advisor :

Fig. 3. Assistant Visuel d’Expert Advisor

A. Faites simplement glisser et déposer deux blocs d'analyse technique dans le diagramme de trading :

Fig. 4. Ajout de blocs TA

Pour définir les conditions de trading de la moyenne mobile, cliquez sur l'icône TA et sélectionnez les options comme indiqué sur les images :

Options passer à l’achat (ou acheter) :

Fig. 5. Options passer à l’achat (acheter)

Options pour aller à découvert (ou vendre) :

Fig. 6. Options pour aller à découvert (ou vendre)

B. Glissez et déposez un bloc ACHAT et un bloc VENTE :

Fig. 7. Ajouter des blocs d'achat et de vente

Cliquez sur l'icône ACHETER pour définir la taille du lot, le profit, le stop loss et les trailing stops pour votre EA, comme indiqué sur l'image :

Fig. 8. Options d'achat bloc de trading

Répétez la même procédure pour l'icône VENDRE :

Fig. 9. Options de Vente du bloc de trading

C. Connectez tous les blocs pour obtenir un diagramme de trading comme celui-ci :

Fig. 10. Blocs connectés

2. Création de l'Expert Advisor



Une fois le diagramme de trading achevé, vous devez créer l' EA en cliquant sur Generate le code MQL5 dans le diagramme de trading du menu principal :

Fig. 11. Créer le code MQL5

L'assistant visuel EA transforme votre diagramme de trading en un EA entièrement opérationnel. Il vous donne également accès au code MQL5 de l' EA :





Fig. 12. Code MQL5 créé

3. Trading avec MetaTrader 5



Après avoir créé l' EA, il sera disponible dans MetaTrader 5 pour que vous puissiez trader. Attachez-le simplement à un graphique pour commencer à trader.

Fig. 13 Paramètres d'entrée de l'Expert Advisor

Tous les conseillers experts créés avec le logiciel Molanis disposent de variables MetaTrader à gérer :

Trading de barres ou de ticks ;

Mode alerte (ne trade pas mais donne des signaux);

4 ou 5 décimales ;

Filtre du temps ;

commandes ECN ;

Taille maximale du volume ;

Pourcentage maximal à risque ;

Gestion de la taille des lots.

4. Création d'Expert Advisors utilisant des indicateurs personnalisés

Avancée de la stratégie Price Channel Range

Logique EA : Les positions sont ouvertes lorsque le prix franchit les frontières du Price Channel. Pour créer cet Expert Advisor nous devons utiliser un indicateur personnalisé Price Channel parSergey Gritsay.

Vous pouvez ajouter n'importe quel indicateur personnalisé bien écrit dans l'assistant visuel EA avec le bouton Import un indicateur personnalisé.

Sous un bloc TA,sélectionnez l’Indicateur Personnalisé – iCustom, et puis cliquez sur l’ Import Custom Indicator.

Fig. 14. Modifier une condition de trading

Sélectionnez l'indicateur personnalisé que vous souhaitez importer.

Les indicateurs personnalisés doivent se trouver dans le répertoire des indicateurs (terminal_data_folder_\MQL5\Indicators).

Fig. 15. Importation d'un indicateur personnalisé

La fonction d'importation d'indicateur personnalisé lit le code de l'indicateur et, sur la base des règles de codage standard, obtient le nombre de modes (signaux) et les paramètres de l'indicateur. Cette fonction ne peut pas sélectionner le mode ou le décalage pour vous. C'est votre tâche de connaître le bon signal et paramètres pour votre EA.

Fig. 16. L'indicateur a été importé

Une fois l'importation de l'indicateur personnalisé achevée, vous pouvez l'utiliser pour définir les conditions de trading dans votre Expert Advisor.

À vendre:

Fig. 17. Conditions de trading pour vendre

Pour achat :

Fig. 18. Conditions de trading pour acheter

Maintenant, créez simplement une configuration comme celle-ci et vous avez terminé.

Fig. 19. Le diagramme de l'Expert Advisor

Conclusion

L'assistant visuel EA est un excellent outil pour créer des conseillers experts en quelques minutes. Nous avons élaboré 15 exemples axés sur 20 signaux de trade dans l’article "20 Trade Signals in MQL5". J’encourage les lecteurs de les revoir sur notre page d’exemples.



Je joins le code de l'exemple 1 - stratégie de moyenne mobile simple expliquée dans la partie 1 de cet article. Exemple7, Avancée du Price Channel Range était utilisée dans le processus d’importation dans la partie 4 de cet article.

Lisez sur les 15 exemples.

