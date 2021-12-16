Uzman Danışman Görsel Sihirbazı’nı Kullanarak Uzman Danışmanlar Oluşturma



Giriş



MetaTrader 5 için Uzman Danışman Görsel Sihirbazı, dakikalar içinde Uzman Danışmanlar tasarlamanıza olanak tanıyan kapsamlı bir önceden tanımlanmış alım satım blokları seti ile son derece kolay anlaşılır bir grafik ortamı sağlar. Kodlama, programlama veya MQL5 bilgisi gerekmemektedir.

Uzman Danışman Görsel Sihirbazı'nın tıkla, sürükle ve bırak yaklaşımı, kalem ve kağıtla yaptığınız gibi forex alım satım stratejilerinin ve sinyallerinin görsel temsillerini oluşturmanıza imkan verir. Bu alım satım diyagramları, bunları kullanıma hazır Uzman Danışmanlara dönüştüren Molanis’ MQL5 kod oluşturucusu tarafından otomatik olarak analiz edilir. İnteraktif grafik ortamı tasarım sürecini kolaylaştırır ve MQL5 kodu yazma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Uzman Danışman Görsel sihirbazı ile, yalnızca 3 adımlı bir süreci takip etmeniz gerekmektedir:

Şekil 1. Uzman Danışman Görsel Sihirbazını Kullanma



1. Bir Alım Satım Diyagramı Geliştirme



Alım satım diyagramı, Uzman Danışmanın bir grafik gösterimidir. Bir alım satım karar sistemi aracılığıyla "akışı" gösterir. Alım satım diyagramları, karmaşık Uzman Danışmanlar oluşturmak için bağlanan alım satım bloklarından oluşur.

Bir alım satım diyagramı oluşturmak için yalnızca alım satım blokları eklemeniz, bunların konfigürasyon parametrelerini ayarlamanız ve gerekli bağlantıları yapmanız gerekmektedir.

Hareketli Ortalama Stratejisi

Tipik olarak, aşağıdaki alım satım koşullarına sahip bir Uzman Danışman oluşturmak için iki hareketli ortalama kullanılabilir:

Kısa dönemli hareketli ortalama uzun dönemli hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda satın alın (kırmızı çizgi yeşil çizginin üzerindedir)

Kısa dönemli hareketli ortalama uzun dönemli hareketli ortalamanın altında olduğunda satın (kırmızı çizgi yeşil çizginin altındadır)

Şekil 2. Alış ve Satış sinyalleri

Bu EA’yı kodlamak için uzun bir süre harcamak yerine, Uzman Danışman Görsel Sihirbazı ile hareketli ortalama stratejisini gösteren bir alım satım diyagramını saniyeler içinde oluşturabilirsiniz.

Uzman Danışman Görsel Sihirbazı’nı Başlatın

Şekil 3. Uzman Danışman Görsel Sihirbazı

A. Yalnızca iki Teknik Analiz bloğunu alım satım diyagramına sürükleyin ve bırakın:

Şekil 4. TA kutuları ekleme

Hareketli ortalama alım satı koşullarını tanımlamak için, TA simgesine tıklayın ve seçenekleri resimlerde gösterildiği gibi seçin:

Uzun pozisyon açma (veya alış) seçenekleri:

Şekil 5. Uzun pozisyon açma (alış) seçenekleri

Kısa pozisyon açma (veya satış) seçenekleri:

Şekil 6. Kısa pozisyon açma (veya satış) seçenekleri

B. Bir ALIŞ bloğu ve bir SATIŞ bloğunu sürükleyin ve bırakın:

Şekil 7. Alış ve Satış bloklarını ekleme

EA’nız için lot boyutu, kar al, zararı durdur ve iz-süren stop öğelerini resimde gösterildiği gibi tanımlamak için ALIŞ simgesine tıklayın:

Şekil 8. Alım satım bloğu Alış seçenekleri

SATIŞ simgesi için aynı prosedürü tekrarlayın:

Şekil 9. Alım satım bloğu Satış seçenekleri

C. Aşağıdaki gibi bir alım satım diyagramı elde etmek için tüm blokları bağlayın:

Şekil 10. Bağlanan Bloklar

2. Uzman Danışman Oluşturma



Alım satım diyagramı tamamlandıktan sonra, ana menüden Alım Satım Diyagramı’nda MQL5 Kodu Oluştur öğesine tıklayarak EA oluşturmanız gerekir:

Şekil 11. MQL5 kodu oluştur

EA Görsel Sihirbazı, alım satım diyagramınızı tam çalışan bir EA’ya dönüştürür. Ayrıca, EA’nın MQL5 koduna erişmenizi sağlar:





Şekil 12. Oluşturulmuş MQL5 kodu

3. MetaTrader 5 ile Alım Satım



EA’yı oluşturduktan sonra, MetaTrader 5’te alım satım yapmanız için hazır olacaktır. Alım satıma başlamak için bunu bir grafiğe eklemeniz yeterlidir.

Şekil 13 Uzman Danışman için Giriş Parametreleri

Molanis’ yazılımıyla oluşturulan bütün uzman danışmanların yönetmesi gereken MetaTrader değişkenleri bulunmaktadır:

Alım satım çubukları veya tikleri;

Uyarı modu (Alım satım yapmaz, sinyal verir);

4 veya 5 ondalık basamak;

Zaman filtresi;

ECN emirleri;

Maksimum hacim boyutu;

Risk altındaki maksimum yüzde;

Lot boyutu yönetimi.

4. Özel Göstergeler’i Kullanan Uzman Danışmanlar Oluşturma

Fiyat Kanal Aralığı Stratejisinde Yenilik

EA mantığı: Fiyat, Fiyat Kanalı’nın sınırlarını aştığı zaman pozisyonlar açılır. Bu Uzman Danışman’ı oluşturmak için, Sergey Gritsay’ın özel Fiyat Kanalı göstergesini kullanmamız gerekir.

Özel Gösterge’yi İçe Aktar düğmesi ile iyi yazılmış herhangi bir özel göstergeyi EA Görsel Sihirbazı’na ekleyebilirsiniz.

Bir TA bloğunun altında, Özel Gösterge – iCustom’ı seçin ve daha sonra Özel Göstergeyi İçe Aktar’a tıklayın.

Şekil 14. Bir alım satım koşulunun düzenlenmesi

İçe aktarmak istediğiniz özel göstergeyi seçin.

Özel göstergeler, göstergeler dizininde (terminal_data_folder_\MQL5\Indicators) yer almalıdır.

Şekil 15. Özel göstergeyi içe aktarma

Özel göstergeyi içe aktar özelliği, gösterge kodunu okur ve standart kodlama kurallarına dayanarak mod (sinyal) sayısını ve gösterge parametrelerini alır. Bu özellik, modu sizin yerinize seçemez ya da değiştiremez. EA’nız için doğru sinyal ve parametreleri bilmek sizin işinizdir.

Şekil 16. Gösterge içe aktarıldı

Özel göstergeyi içe aktarmayı bitirdikten sonra, Uzman Danışman’ınızda alım satım koşullarını tanımlamak için kullanabilirsiniz.

Satış için:

Şekil 17. Satış için alım satım koşulları

Alış için:

Şekil 18. Alış için alım satım koşulları

Şimdi yalnızca bunun gibi bir kurulum oluşturun ve işleminiz tamam.

Şekil 19. Uzman Danışman diyagramı

Sonuç

EA Görsel Sihirbazı, dakikalar içinde Uzman Danışmanlar oluşturmak için harika bir araç. "MQL5’teki 20 Alım Satım Sinyali" makalesinde yer alan 20 Alım Satım Sinyaline dayanarak 15 örnek geliştirdik. örnekler sayfamızdan bunları incelemelerini okurlara tavsiye ederim.



Örnek 1 için kodu ekliyorum - bu makalenin 1. kısmında açıklanan basit hareketli ortalama stratejisi. Örnek 7, Fiyat Kanal Aralığında Yenilik bu makalenin 4. kısmında içe aktarma işlemini açıklamak amacıyla kullanıldı.

15 örnek ile ilgili bilgileri okuyun

