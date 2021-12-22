MetaTrader 5'i MetaTrader 4 için Sinyal Sağlayıcı Olarak Kullanma

Giriş

Bu makaleyi yazmayı ve başarılabilir olup olmadığını araştırmayı seçmemin birçok nedeni var.

İlk olarak, MetaTrader 5 uzun süredir piyasada değildi, ancak hepimiz hala favori brokerlerimizin gerçekte alım satım işlemi yapmamıza izin vermesini bekliyoruz. Bazıları MQL5 kullanarak stratejiler oluşturmuş ve bunlar iyi bir performansa sahip; şimdi bunları gerçek hesaplarda çalıştırmak istiyorlar. Diğerleri, alım satım işleminin organize edilme şeklini seviyor ve manuel olarak alım satım yapmak istiyor, ancak MetaTrader 4 yerine MetaTrader 5'i kullanıyor.

İkinci neden, Otomatik Alım Satım Şampiyonası sırasında herkes kendi gerçek hesaplarında liderleri takip etmeyi düşünüyordu. Bazıları alım satım işlemlerini takip etmek için kendi yollarını oluşturdu, ancak bazıları bunun hala nasıl yapılacağını, şampiyonada yatırımcılara mümkün olduğunca yakın sonuçların nasıl alınacağını, aynı para yönetimini nasıl uygulayacağını araştırıyor.

Üçüncüsü, bazı kişilerin iyi stratejileri vardır ve alım satım sinyallerini yalnızca kendilerine değil, arkadaşlarına veya başkalarına da sağlamak isterler. Performans kaybı olmadan birden fazla bağlantıyı kabul etme ve sinyalleri gerçek zamanlı olarak dağıtma olanağına ihtiyaçları vardır.

Bunlar hep aklımda olan sorular ve bu gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmaya çalışacağım.





1. MQL5 şampiyonası etkinlikleri nasıl takip edilir?

Son zamanlarda MQL5.community'de bilgi düzeyime uygun birden fazla makale buldum ve bunlar, onu oluşturabileceğimi düşündürdü. Ayrıca şampiyona ana sayfasındaki etkinlikleri takip eden ve gerçek hesabımda alım satım işlemi yapan (neyse ki karlı) bir uygulama kullandığımı da söyleyeceğim. Sorun şuydu; veriler her 5 dakikada bir güncellenir ve doğru açılıp kapanma anını kaçırabilirsiniz.

şampiyona forumundan aynı şeyi yapan başka kişiler olduğunu fark ettim; bu hem etkili değil, hem de şampiyona ana sayfasında büyük bir trafiğe neden olur ve organizatörler bundan hoşlanmayabilir. Peki, bunun bir çözümü var mı? Tüm çözümlere baktım ve MetaTrader 5 aracılığıyla her katılımcının hesabına 'yatırımcı' (alım satım devre dışı) modunda erişme olasılığı hoşuma gitti.



Bunu, her alım satım etkinliğinin bilgilerini gerçek zamanlı olarak almak ve gerçek zamanlı olarak aktarmak için kullanabilir miyiz? Bunu öğrenmek için Expert Advisor'ı oluşturdum ve onu yalnızca 'yatırımcı' modu erişimi olan hesapta çalıştırmayı denedim. Sürprizim şu; onu eklemek mümkündü ve ayrıca, olası çözümlerin kapılarının bulunduğu Pozisyonlar, Talimatlar ve Yatırımlar hakkında bilgi almak mümkün oldu!

2. Neyi Takip Etmek Gerekiyor? - Pozisyonlar, Talimatlar veya Yatırımlar?

MetaTrader 5'ten MetaTrader 4'e bilgi aktarmak üzereysek, MetaTrader 4'te mümkün olan tüm talimat türlerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Ayrıca takip ettiğimizde, alım satımla ilgili hesapta gerçekleştirilen her işlemi bilmek isteriz; bu nedenle her tick veya saniyede 'Pozisyonlar' durumunu karşılaştırmadıkça 'Pozisyonlar' bize tam bilgi vermez.



Dolayısıyla, 'Talimatlar' veya 'Yatırımlar'ı takip etmek daha iyi olacaktır.

Talimatlara bakmaya başladım:



'Yatırım'dan önce yürütülmeleri ve ayrıca bekleyen (limit) talimatlar hakkında bilgi içermeleri hoşuma gitti, ancak 'Yatırımlar' ile karşılaştırıldığında önemli bir eksikleri var - giriş türü (ENUM_DEAL_ENTRY):

DEAL_ENTRY_TYPE, yatırımcıların hesabında neler olduğunu anlamaya yardımcı olurken, 'Talimatlar' paralel olarak hesaplama gerektirir. Yapılacak en iyi şey 'Yatırımlar' ile 'Talimatlar'ı birleştirmek olacaktır; o zaman bekleyen talimatlarımız olabilir ve ayrıca alım satım hesabındaki her işlemi takip edebiliriz. Farklı aracı şirketler arasında fiyat hareketleri farklılık gösterdiği için, bekleyen talimatlar aslında hatalara ve yanlış sonuçlara yol açabilir.

Yalnızca 'Yatırımlar'ı takip edersek, bekleyen talimatları yürütmeye devam edeceğiz, ancak küçük bir gecikmeyle (ağ bağlantısına bağlı olarak). Hız(bekleyen talimatlar) ve performans(yatırımlar) arasında performansa ('Yatırımlar') yönelmeyi tercih ettim.

3. 'Sinyaller' nasıl sağlanır?

MetaTrader 5'ten diğer uygulamalara ve bilgisayarlara nasıl iletişim kurulacağı ve verilerin bunlara nasıl aktarılacağı konusunda farklı makaleler ve tartışmalar vardır. Diğer istemcilerin bize bağlanabilmesini istediğim ve büyük olasılıkla başka bilgisayarlarda bulunacakları için, TCP yuvası bağlantısını seçiyorum.



MQL5, API işlevleriyle bunun yapılmasına izin vermediği için harici kitaplık kullanmamız gerekiyor. "WinInet.dll" kitaplığının dahil edilmesiyle ilgili çok sayıda makale var (örn. "İnternet Üzerinden Terminaller Arasında Veri Alışverişi için WinInet.dll'i Kullanmak" ve diğerleri) ancak hiçbiri gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılamıyor.



C#'a biraz aşina olduğum için kendi kitaplığımı oluşturmaya karar verdim. Bunun için, uyumluluk sorunları konusunda bana yardımcı olması için "Yönetilmeyen dışa aktarmaları kullanarak C# kodunu MQL5'e gösterme" makalesinden yararlandım. Çok basit bir arayüze ve aynı anda 500'e kadar istemciyi kabul etme imkanına sahip bir sunucu oluşturdum (bilgisayarınızda .NET framework 3.5 veya üzeri olması gerekir. Bu, çoğu bilgisayarda zaten yüklü. "Microsoft .NET Framework 3.5").

#import "SocketServer.dll" string About(); int SendToAll( string msg); bool Stop(); bool StartListen( int port); string ReadLogLine(); #import

Sunucunun kendisi arka planda ayrı ileti dizileri üzerinde çalışıyor ve kaç istemci bağlanırsa bağlansın MetaTrader 5'in veya stratejinizin çalışmasını engellemeyecek veya yavaşlatmayacak.

C# kaynak kodu:

internal static void WaitForClients() { if (server != null ) { Debug( "Cant start lisening! Server not disposed." ); return ; } try { IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, iPort); server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); server.Bind(localEndPoint); server.Listen( 500 ); isServerClosed = false ; isServerClosedOrClosing = false ; while (!isServerClosedOrClosing) { allDone.Reset(); server.BeginAccept( new AsyncCallback(AcceptCallback), server); allDone.WaitOne(); } } catch (ThreadAbortException) { } catch (Exception e) { Debug( "WaitForClients() Error: " + e.Message); } finally { if (server != null ) { server.Close(); server = null ; } isServerClosed = true ; isServerClosedOrClosing = true ; } } internal static void AcceptCallback(IAsyncResult ar) { try { allDone.Set(); if (isServerClosedOrClosing) return ; Socket listener = (Socket)ar.AsyncState; Socket client = listener.EndAccept(ar); if (clients != null ) { lock (clients) { Array.Resize( ref clients, clients.Length + 1 ); clients[clients.Length - 1 ].socket = client; clients[clients.Length - 1 ].ip = client.RemoteEndPoint.ToString(); clients[clients.Length - 1 ].alive = true ; } Debug( "Client connected: " + clients[clients.Length - 1 ].ip); } } catch (Exception ex) { Debug( "AcceptCallback() Error: " + ex.Message); } }

C#'da Zaman Uyumsuz Sunucu Yuvaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Microsoft MSDN makalesini veya Google üzerinden bulabileceğiniz makalelerden bazılarını okumanızı tavsiye ederim.





4. 'Sinyaller' nasıl toplanır?

MetaTrader 4'te, yalnızca yeni tick oluşturulduğunda değil, her zaman bilgi almak istiyoruz; bu nedenle Expert Advisor yerine bunun için 'Script Dosyası' oluşturuyoruz. Ayrıca, sinyal sağlayıcımız ile yuva bağlantısını açabilmemiz gerekiyor - MetaTrader 5.



Bunun için MQL4 kod tabanından yardım almayı seçtim: "https://www.mql5.com/tr/code/9296". Orada oldukça iyi bir içerme dosyası buldum (WinSock.mqh); bu da yuvalarla çok basit bir şekilde çalışmayı sağlıyor. Bazı kişiler tutarlılığı konusunda şikayetçi olsalar dahi, bunu amacım için yeterince iyi buldum ve testlerim sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadım.

#include <winsock.mqh>





5. Veri işleme

Artık bir kavramımız var ve tek yapmamız gereken yatırımların işlenip tek tek tüm istemcilere anlayabilecekleri ve yürütebilecekleri bir biçimde aktarıldığından emin olmak.

5.1. Sunucu tarafı

Açıklığa kavuşturduğumuz gibi, bu, Expert Advisor olacak ancak eklendiği para birimiyle ilgilenmiyor.

Başlatma sırasında, gelen bağlantıları bekleyecek olan ileti dizisini dinlemeye de başlayacaktır:

int OnInit () { string str= "" ; Print (UTF8_to_ASCII(About())); Print ( "Starting server on port " ,InpPort, "..." ); if (!StartListen(InpPort)) { PrintLogs(); Print ( "OnInit() - FAILED" ); return - 1 ; }

Bu sürümde, Expert Advisor bağlı istemcilerle ilgilenmeyecektir. Her alım satım işlemi olduğunda - hiç istemci olmasa dahi tüm istemcilere bildirim gönderecektir. Yalnızca alım satım işlemleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiği için, OnTrade() işlevini kullanacağız ve OnTick() öğesini kaldıracağız. Bu işlevde, en son geçmişe bakarız ve bunun hakkında bilgi vermemiz gereken bir yatırım olup olmadığına karar veririz.



Bunu daha iyi anlamak için koddaki açıklamalarıma bakın:

void OnTrade () { datetime dtStart= TimeCurrent ()- 60 * 60 * 24 ; datetime dtEnd= TimeCurrent ()+ 60 * 60 * 24 ; if ( HistorySelect (dtStart,dtEnd)) { for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )!= DEAL_ENTRY_STATE ) { if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME )>g_dtLastDealTime) { if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_OUT ) { vUpdateEnabledSymbols(); } else if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_INOUT ) { vEnableSymbol( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )); } if (bIsThisSymbolEnabled( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ))) { int cnt=SendToAll(sBuildDealString(ticket)); if (cnt< 0 ) { Print ( "Failed to send new deals!" ); } else { g_dtLastDealTime=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); } } else { g_dtLastDealTime=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); } } } } } }

Fark ettiğiniz gibi, yeni bir yatırım bulunduğunda, verileri aktarıma hazırlamak için BuildDealString() işlevini çağırırız. Tüm veriler metin biçiminde aktarılır ve her yatırım '<' ile başlar ve '>' ile biter.

Bu, TCP/IP protokolü nedeniyle o anda birden fazla yatırım almak mümkün olduğu için, birden fazla yatırımı ayırmamıza yardımcı olacaktır.

string sBuildDealString( ulong ticket) { string deal= "" ; double volume= 0 ; bool bFirstInOut= true ; if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY )== DEAL_ENTRY_INOUT ) { if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ))) { volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } else { Print ( "Failed to get volume!" ); } } else { volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); } int iDealEntry=( int ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); if (iDealEntry== DEAL_ENTRY_OUT && ! PositionSelect ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ))) { iDealEntry=DEAL_ENTRY_OUTALL; } StringConcatenate (deal, "<" , AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ), ";" , HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ), ";" , Type2String(( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE )), ";" , Entry2String(iDealEntry), ";" , DoubleToString (volume, 2 ), ";" , DoubleToString ( HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ), ( int ) SymbolInfoInteger ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ), SYMBOL_DIGITS )), ">" ); Print ( "DEAL:" ,deal); return deal; }

Kodlara bakarken, yeni DEAL_ENTRY türü - DEAL_ENTRY_OUTALL hakkında şaşkınlık yaşabilirsiniz. Bunu, ben oluşturdum ve MetaTrader 4 tarafında hacim işlemeyi anlatacağım zaman bunu daha iyi anlayacaksınız.

İlginç olabilecek bir şey daha OnTimer() işlevidir. Başlatma sırasında her saniye OnTimer() çağrısını almak için EventSetTimer(1)'ı çağırıyorum. İçinde bu işlev, sunucu kitaplığından bilgileri (günlükleri) yazdıran bir satırsa:

void OnTimer () { PrintLogs(); }

Durum ve hata bilgilerini yazdırmak için sunucu kitaplığından yürüttüğünüz her işlevden sonra bu işlevi (PrintLogs) çağırın.

Sunucu tarafında ayrıca bir StartupType giriş parametresi bulacaksınız:

enum ENUM_STARTUP_TYPE { STARTUP_TYPE_CLEAR, STARTUP_TYPE_CONTINUE }; input ENUM_STARTUP_TYPE InpStartupType=STARTUP_TYPE_CONTINUE;

Bu, sinyal sağlayıcının halihazırda açılmış pozisyonları (örn. şampiyonayı takip ediyorsa) olan hesaba eklenebileceği ve bu nedenle bunlarla ilgili bilgilerin istemci tarafında yanıltıcı olabileceği gerçeğine eklenmiştir. Bu parametre ile mevcut alım satım işlemlerinden mi yoksa yalnızca yeni açılan pozisyonlardan mı bilgi almak istediğinizi seçebilirsiniz.



Bu, hesaba ilk kez başvurmanız veya daha önce çalıştırdığınız hesap için yeniden başvurmanız durumunda ve bilgisayarınızı, programınızı yeniden başlatmanız veya kodunuzda bir değişiklik yapmanız halinde de önemlidir.





5.2. İstemci

İstemci tarafında, sonsuzluk (recv) için yuva alma işlevinde döngü yapan bir script dosyasına sahibiz. Bu işlev 'engelleme'de olduğu için, script dosyası sunucudan bir şey alınana kadar kilitlenir; bu nedenle işlemci süresi hakkında endişelenmeyin.

while (! IsStopped ()) { Print ( "Client: Waiting for DEAL..." ); ArrayInitialize (iBuffer, 0 ); iRetVal=recv(iSocketHandle,iBuffer, ArraySize (iBuffer)<< 2 , 0 ); if (iRetVal> 0 ) { string sRawData=struct2str(iBuffer,iRetVal<< 18 ); Print ( "Received(" +iRetVal+ "): " +sRawData);

Bu, istemciyi durdurmak için bir soruna neden olur. "Script Dosyasını Kaldır"a tıkladığınızda, script dosyası kaldırılmayacaktır. Buna iki kez tıklamanız gerekiyor, ardından script dosyası zaman aşımına uğrayarak kaldırılacaktır. Alma işlevi için zaman aşımı uygulanabilirse bu, düzeltilebilir, ancak Kod Tabanı'nda halihazırda mevcut olan örneği kullandığım için bunu orijinal yazara bırakacağım.

Veriler alındıktan sonra, yatırım gerçek hesapta işlenmeden önce bölme ve doğrulama yaparız:

string arrDeals[]; int iDealsReceived=Split(sRawData, "<" , 10 ,arrDeals); Print ( "Found " ,iDealsReceived, " deal orders." ); for ( int j= 0 ;j<iDealsReceived;j++) { string arrValues[]; int iValuesInDeal=Split(arrDeals[j], ";" , 10 ,arrValues); if (iValuesInDeal== 6 ) { if (ProcessOrderRaw(arrValues[ 0 ],arrValues[ 1 ],arrValues[ 2 ], arrValues[ 3 ],arrValues[ 4 ], StringSubstr (arrValues[ 5 ], 0 , StringLen (arrValues[ 5 ])- 1 ))) { Print ( "Processing of order done sucessfully." ); } else { Print ( "Processing of order failed:\"" ,arrDeals[j], "\"" ); } } else { Print ( "Invalid order received:\"" ,arrDeals[j], "\"" ); if (j==iDealsReceived- 1 ) { sLeftOver=arrDeals[j]; } } }

bool ProcessOrderRaw( string saccount, string ssymbol, string stype, string sentry, string svolume, string sprice) { saccount= Trim(saccount); ssymbol = Trim(ssymbol); stype=Trim(stype); sentry=Trim(sentry); svolume= Trim(svolume); sprice = Trim(sprice); if (!ValidateAccountNumber(saccount)){ Print ( "Invalid account:" ,saccount); return ( false );} if (!ValidateSymbol(ssymbol)){ Print ( "Invalid symbol:" ,ssymbol); return ( false );} if (!ValidateType(stype)){ Print ( "Invalid type:" ,stype); return ( false );} if (!ValidateEntry(sentry)){ Print ( "Invalid entry:" ,sentry); return ( false );} if (!ValidateVolume(svolume)){ Print ( "Invalid volume:" ,svolume); return ( false );} if (!ValidatePrice(sprice)){ Print ( "Invalid price:" ,sprice); return ( false );} int account=StrToInteger(saccount); string symbol=ssymbol; int type=String2Type(stype); int entry=String2Entry(sentry); double volume= GetLotSize(StrToDouble(svolume),symbol); double price = NormalizeDouble (StrToDouble(sprice),( int )MarketInfo(ssymbol,MODE_DIGITS)); Print ( "DEAL[" ,account, "|" ,symbol, "|" ,Type2String(type), "|" , Entry2String(entry), "|" ,volume, "|" ,price, "]" ); ProcessOrder(account,symbol,type,entry,volume,price); return ( true ); }

Herkesin hesabında 10.000 USD olmadığı için, Lot boyutunun yeniden hesaplanması GetLotSize() işleviyle istemci tarafında yapılır. Sunucu tarafında çalışan strateji aynı zamanda para yönetimi de gerektirebilir ve bu nedenle aynısını istemci tarafında da yapmamız gerekiyor.



Size "Lot eşleme" sunuyorum - İstemci kullanıcısı lot boyutu tercihlerini (min. ve maks.) belirleyebilir ve ardından İstemci Script Dosyası sizin için eşlemeyi yapacaktır:

extern string _1 = "--- LOT MAPPING ---" ; extern double InpMinLocalLotSize = 0.01 ; extern double InpMaxLocalLotSize = 1.00 ; extern double InpMinRemoteLotSize = 0.01 ; extern double InpMaxRemoteLotSize = 15.00 ;

double GetLotSize( string remote_lots, string symbol) { double dRemoteLots = StrToDouble(remote_lots); double dLocalLotDifference = InpMaxLocalLotSize - InpMinLocalLotSize; double dRemoteLotDifference = InpMaxRemoteLotSize - InpMinRemoteLotSize; double dLots = dLocalLotDifference * (dRemoteLots / dRemoteLotDifference); double dMinLotSize = MarketInfo(symbol, MODE_MINLOT); if (dLots<dMinLotSize) dLots=dMinLotSize; return ( NormalizeDouble (dLots,InpVolumePrecision)); }

İstemci tarafı 4 ve 5 haneli aracıları destekler ve ayrıca 'sıradan-lot' (0,1) ve 'mini-lot' (0,01) desteğine sahiptir. Bu nedenle, yeni DEAL_ENTRY türü - DEAL_OUTALL oluşturmam gerekiyordu.



İstemci tarafı eşleme yaptığı için, küçük lot boyutu kapatılmadığında bazı durumlar olabilir.

void ProcessOrder( int account, string symbol, int type, int entry, double volume, double price) { if (entry==OP_IN) { DealIN(symbol,type,volume,price, 0 , 0 ,account); } else if (entry==OP_OUT) { DealOUT(symbol, type, volume, price, 0 , 0 ,account); } else if (entry==OP_INOUT) { DealOUT_ALL(symbol, type, account); DealIN(symbol,type,volume,price, 0 , 0 ,account); } else if (entry==OP_OUTALL) { DealOUT_ALL(symbol, type, account); } }

5.3. MetaTrader 5 Pozisyonları ve MetaTrader 4 Talimatları

Uygulama sırasında başka bir sorun saptadım - MetaTrader 5'te her sembol için her zaman yalnızca bir pozisyon varken bu, MetaTrader 4'te tamamen farklı bir şekilde işleniyor. Aynı giriş ve sembole sahip her yeni yatırıma mümkün olduğunca yaklaşmak için MetaTrader 4 tarafında birden fazla talimat açarak ele alıyorum.

Her yeni 'IN' yatırımı yeni bir talimattır ve bir 'OUT' yatırımı olduğunda 3 adımlı kapanış gerçekleştiren bir işlevsellik uyguladım:



Tüm açık talimatları gözden geçirin ve istenen boyutla eşleşeni kapatın, yoksa tüm

açık talimatları gözden geçirin ve istenen OUT hacim boyutundan daha küçük olanları kapatın, hala bir şey kaldıysa, boyutu istenen boyuttan daha büyük olan talimatı kapatın ve boyutu kapatılmaması gereken yeni talimat açın. Normal durumlarda, üçüncü adım asla gerçekleştirilmemelidir. Koruma amaçlı oluşturulmuştur.

void DealOUT( string symbol, int cmd, double volume, double price, double stoploss, double takeprofit, int account) { int type = - 1 ; int i= 0 ; if (cmd==OP_SELL) type = OP_BUY; else if (cmd==OP_BUY) type = OP_SELL; string comment = "OUT." +Type2String(cmd); for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()==volume) { if (OrderProfit()> 0 ) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, volume)) { Print ( "Order with exact volume and profit>0 found and executed." ); return ; } } } } } } } } for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()==volume) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, volume)) { Print ( "Order with exact volume found and executed." ); return ; } } } } } } } double volume_to_clear = volume; int limit = OrdersTotal (); for (i= 0 ;i<limit;i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()<=volume_to_clear) { if (OrderProfit()> 0 ) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, OrderLots())) { Print ( "Order with smaller volume and profit>0 found and executed." ); volume_to_clear-=OrderLots(); if (volume_to_clear== 0 ) { Print ( "All necessary volume is closed." ); return ; } limit = OrdersTotal (); i = - 1 ; } } } } } } } } limit = OrdersTotal (); for (i= 0 ;i<limit;i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()<=volume_to_clear) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, OrderLots())) { Print ( "Order with smaller volume found and executed." ); volume_to_clear-=OrderLots(); if (volume_to_clear== 0 ) { Print ( "All necessary volume is closed." ); return ; } limit = OrdersTotal (); i = - 1 ; } } } } } } } for (i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) { if (OrderMagicNumber()==account) { if (OrderSymbol()==symbol) { if (OrderType()==type) { if (OrderLots()>=volume_to_clear) { if (CloseOneOrder(OrderTicket(), symbol, type, OrderLots())) { Print ( "Order with smaller volume found and executed." ); volume_to_clear-=OrderLots(); if (volume_to_clear< 0 ) { DealIN(symbol,type,volume_to_clear,price,OrderStopLoss(),OrderTakeProfit(),account); } else if (volume_to_clear== 0 ) { Print ( "All necessary volume is closed." ); return ; } } } } } } } } if (volume_to_clear!= 0 ) { Print ( "Some volume left unclosed: " ,volume_to_clear); } }

Sonuç

Burada oluşturulan ve eklenen dosyalar daha iyi istemci sunucu protokolü, daha akıllı iletişim ve daha iyi yürütme ile kesinlikle geliştirilebilir, ancak benim görevim bunun mümkün olup olmadığını doğrulamak ve herkesin özel ihtiyaçları için kullanabilmesi için onu kabul edilebilir kalitede oluşturmaktı.

Bu, MQL5 Şampiyonası'ndaki tüm katılımcıların stratejilerini ve kendi stratejilerinizi takip etmek için yeterince iyi çalışıyor. MQL4 ve MQL5'in sunduğu performans ve olanaklar, onu profesyonel ve ticari açıdan ele alacak kadar dahi iyidir. Yalnızca özel bilgisayarınızı ve kendi stratejinizi kullanarak tüm MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 istemcileri için çok iyi bir sinyal sağlayıcı yapmanın mümkün olduğuna inanıyorum.

Burada sağladığım kodu geliştiren kişileri görmek ve görüş ve önerilerle geri dönmelerini istiyorum. Varsa sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağım. Paralel olarak, en sevdiğim şampiyona katılımcılarını takip ettiğim bir test yapıyorum. Bu, bir haftadır iyi gidiyor. Herhangi bir sorun bulursam, size güncellemeleri temin edeceğim.

Tsaktuo