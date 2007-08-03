Как реализовать свой критерий оптимизации

Введение

Время от времени высказываются мнения о необходимости расширения набора критериев оптимизации в тестере MT4. Можно предположить однако, что какие бы критерии не добавлялись разработчиками, всегда будут пользователи и ситуации для которых нужного среди них не найдётся. Есть ли выход из положения в рамках MQL4 и платформы MetaTrader? Да, есть. В предлагаемой статье на примере стандартного советника Moving Average реализовано применение пользовательского критерия оптимизации. В качестве такового выбрано отношение прибыль/просадка.

Советник

Приступим к делу. Начнём с критерия оптимизации. Для его расчёта необходимо в процессе тестирования отслеживать максимальные значения средств на счёте и просадки. Чтобы не зависеть от логики работы советника, соответствущие строчки кода добавим в самое начало функции start().

if ( AccountEquity () > MaxEqu) MaxEqu = AccountEquity (); if (MaxEqu- AccountEquity () > MaxDD) MaxDD = MaxEqu- AccountEquity ();

Для обработки последнего тика их необходимо продублировать в deinit(). После этого можно рассчитать значение критерия оптимизации.

Criterion = ( AccountBalance ()-StartBalance)/MaxDD;

Теперь можно заняться главным - сопровождением процесса оптимизации. У нас есть проблема: в MQL4 отсутствует штатное средство определения момента окончания оптимизации. Единственным известным автору способом её решения является так называемая "оптимизация по счётчику". Суть приёма в том, что единственным варьируемым параметром советника делается специальная внешняя переменная-счётчик. Возникает, однако, одно серьёзное последствие - мы лишаемся возможности варьировать реальные параметры советника штатным образом и должны организовывать это самостоятельно. Другая неприятность состоит в превращении кеша оптимизации из нашего союзника в нашего врага. Но поставленная цель окупит эти издержки, поэтому продолжим.

Добавим внешние переменные:

extern int Counter = 1 ; extern int TestsNumber = 200 ; extern int MovingPeriodStepsNumber = 20 ; extern int MovingShiftStepsNumber = 10 ; extern double MovingPeriodLow = 150 ; extern double MovingShiftLow = 1 ; extern double MovingPeriodStep = 1 ; extern double MovingShiftStep = 1 ;

Первым идёт тот самый счётчик проходов. Следующая переменная - контрольная (и справочная). Далее для двух предназначенных к оптимизации штатных переменных советника Moving Average задаётся число шагов, нижний предел и шаг оптимизации. Легко заметить некоторую избыточность: если мы собираемся делать полный перебор (а именно его мы собираемся делать) произведение MovingPeriodStepsNumber и MovingShiftStepsNumber должно быть равно TestsNumber.

После каждого прохода тестирования советник полностью завершает работу и следующий проход можно считать его реинкарнацией. У нас есть два средства для организации "генетической памяти": глобальные переменные и запись в файл. Будут использованы оба.

Модифицируем функцию init():

int init() { if ( IsTesting () && TestsNumber > 0 ) { if ( GlobalVariableCheck ( "FilePtr" )== false || Counter == 1 ) { FilePtr = 0 ; GlobalVariableSet ( "FilePtr" , 0 ); } else { FilePtr = GlobalVariableGet ( "FilePtr" ); } MovingPeriod = MovingPeriodLow+((Counter- 1 )/MovingShiftStepsNumber)*MovingPeriodStep; MovingShift = MovingShiftLow+((Counter- 1 )%MovingShiftStepsNumber)*MovingShiftStep; StartBalance = AccountBalance (); MaxEqu = 0 ; MaxDD = 0 ; } return ( 0 ); }

Наша добавка расположена внутри условия работы только в тестере и при отличном от нуля TestsNumber. Таким образом задание TestsNumber=0 превратит советник обратно в стандартный Moving Average. Поскольку речь идёт об оптимизации, мы должны использовать любую возможность для ускорения процесса. По этой причине код начинается с обеспечения поддержки сквозного (сквозь проходы тестера) указателя файловой позиции с помощью глобальной переменной . Затем идут расчёт значений варьируемых параметров и инициализация переменных, используемых для расчёта критерия оптимизации.

Основную работу предстоит проделать в функции deinit(). По результатам тестирования будем сохранять в текстовом файле значение критерия оптимизации, значения оптимизируемых параметров и номер прохода тестера. По окончании оптимизации её результаты будут отсортированы по критерию оптимизации и сохранены в тот же файл. Таким образом, мы должны обработать три ситуации: первый запуск, последний запуск и всё остальное. Для их разделения будем использовать счётчик проходов тестера (Counter). Обрабатываем первый запуск:

if (Counter == 1 ) { h= FileOpen ( "test.txt" , FILE_CSV | FILE_WRITE , ';' ); FileWrite (h,Criterion,MovingPeriod,MovingShift,Counter); FilePtr = FileTell (h); GlobalVariableSet ( "FilePtr" ,FilePtr); FileClose (h);

Особенность обработки последующих запусков состоит в том, что данные в файл дописываются:

} else { h= FileOpen ( "test.txt" , FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE , ';' ); FilePtr = GlobalVariableGet ( "FilePtr" ); FileSeek (h,FilePtr, SEEK_SET ); FileWrite (h,Criterion,MovingPeriod,MovingShift,Counter); FilePtr = FileTell (h); GlobalVariableSet ( "FilePtr" ,FilePtr);

В этом месте займёмся обработкой последнего запуска:

if (Counter == TestsNumber) { ArrayResize (Data,TestsNumber); FileSeek (h, 0 , SEEK_SET ); int i = 0 ; while (i<TestsNumber && FileIsEnding (h)== false ) { for ( int j= 0 ;j< 4 ;j++) { Data[i][j]= FileReadNumber (h); } i++; } ArraySort (Data, WHOLE_ARRAY , 0 , MODE_DESCEND ); FileClose (h); h= FileOpen ( "test.txt" , FILE_CSV | FILE_WRITE , ' ' ); FileWrite (h, " Критерий" , " MovingPeriod" , " MovingShift" , " Счётчик" ); for (i= 0 ;i<TestsNumber;i++) { FileWrite (h, DoubleToStr (Data[i][ 0 ], 10 ), " " ,Data[i][ 1 ], " " ,Data[i][ 2 ], " " ,Data[i][ 3 ]); }

Массив был заранее объявлен как double Data[][4]. Вот собственно и всё, осталось убрать за собой:

GlobalVariableDel ( "FilePtr" ); } FileClose (h); } }

Компилируем, открываем тестер, выбираем наш советник. После этого открываем окно свойств советника и проверяем четыре вещи:

- Произведение MovingPeriodStepsNumber на MovingShiftStepsNumber ДОЛЖНО быть равно TestsNumber.

- Оптимизация должна делаться ТОЛЬКО для Counter,

- Диапазон оптимизации ДОЛЖЕН быть от 1 до TestsNumber с шагом 1.

- Генетический алгоритм должен быть отключён.

Запускаем оптимизацию. По окончании идем в папку [Meta Trader]\tester\files и смотрим результат в файле test.txt. Автор проделал это для EURUSD_H1 с середины 2004 г. по ценам открытия и увидел следующее:

В заключение вернёмся к упоминанию кеша оптимизации в качестве врага. Дело в том, что когда результаты тестирования берутся из кеша, функции init() и deinit() не запускаются. В результате при повторных запусках оптимизации все или часть вариантов могут оказаться неучтёнными. Более того, поскольку реальное число проходов окажется меньше TestsNumber, в массиве Data окажется некоторое количество нулей. Автору известны два способа перестраховки от "эффекта кеша": перекомпиляция советника или закрытие/пауза/открытие окна тестера.

Вмешательство кеша можно детектировать с помощью независимого подсчёта проходов. Для организации такого подсчёта с помощью специальной глобальной переменной в прилагаемом к статье коде советника имеются три закомментированных вставки:

if ( GlobalVariableCheck ( "TestsCnt" )== false || Counter == 1 ) { TestsCnt = 0 ; GlobalVariableSet ( "TestsCnt" , 0 ); } else { TestsCnt = GlobalVariableGet ( "TestsCnt" ); }

TestsCnt++; GlobalVariableSet ( "TestsCnt" ,TestsCnt);

GlobalVariableDel ( "TestsCnt" );

И последнее. Внимательный читатель возможно обратил внимание на то, что без переменной FilePtr (и сопутствующей ей глобальной переменной) вполне можно обойтись - запись ведь всегда ведётся в конец файла а чтение с начала. Так для чего она в коде? Ответ будет таким: Данный советник предназначен для демонстрации метода сопровождения оптимизации. Метод позволяет организовать работу "на лету" с результатами предыдущих тестирований, и вот тут сквозной указатель файловой позиции может оказаться чрезвычайно полезным. Как и независимый счётчик тестирований. В качестве примера задач, требующих организации работы с предыдущими результатами "на лету", можно назвать организацию out-of-sample тестирования и реализацию собственного генетического алгоритма.

Заключение

Мотивом для внимания к данной проблеме послужила тема https://www.mql5.com/ru/forum/104152. Толчком к написанию советника послужила тема https://www.mql5.com/ru/forum/104222.