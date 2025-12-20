SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
226
Negociações com lucro:
166 (73.45%)
Negociações com perda:
60 (26.55%)
Melhor negociação:
59.03 USD
Pior negociação:
-46.81 USD
Lucro bruto:
1 147.86 USD (41 526 pips)
Perda bruta:
-445.63 USD (27 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (146.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.86 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.67
Negociações longas:
82 (36.28%)
Negociações curtas:
144 (63.72%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
3.11 USD
Lucro médio:
6.91 USD
Perda média:
-7.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-93.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.23 USD (3)
Crescimento mensal:
4.21%
Previsão anual:
51.14%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.05 USD
Máximo:
105.35 USD (3.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.99% (105.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.37% (10.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 130
AUDNZD 30
AUDCAD 25
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 411
AUDNZD 70
AUDCAD 174
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
100 mais ...
Live Signal for Fundamentals EA
Sem comentários
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.