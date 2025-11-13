- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 985
Negociações com lucro:
1 450 (73.04%)
Negociações com perda:
535 (26.95%)
Melhor negociação:
56.47 USD
Pior negociação:
-110.89 USD
Lucro bruto:
10 851.77 USD (9 280 722 pips)
Perda bruta:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (76.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
161.58 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.15%
Último negócio:
59 minutos atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
16 dias
Fator de recuperação:
1.69
Negociações longas:
1 114 (56.12%)
Negociações curtas:
871 (43.88%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.76 USD
Lucro médio:
7.48 USD
Perda média:
-17.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-79.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-110.89 USD (1)
Crescimento mensal:
5.00%
Previsão anual:
60.67%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.87 USD
Máximo:
897.08 USD (39.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.90% (897.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.36% (436.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1726
|EURUSDmicro
|216
|USDCHFmicro
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDmicro
|1.5K
|EURUSDmicro
|58
|USDCHFmicro
|-15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDmicro
|596K
|EURUSDmicro
|2.4K
|USDCHFmicro
|-887
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.47 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +76.94 USD
Máxima perda consecutiva: -79.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
110%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
64
98%
1 985
73%
100%
1.16
0.76
USD
USD
40%
1:100