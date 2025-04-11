- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 609
Negociações com lucro:
1 114 (69.23%)
Negociações com perda:
495 (30.76%)
Melhor negociação:
18.76 USD
Pior negociação:
-35.19 USD
Lucro bruto:
3 838.11 USD (3 444 487 pips)
Perda bruta:
-2 760.46 USD (2 669 130 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (99.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.32 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
9.49
Negociações longas:
1 106 (68.74%)
Negociações curtas:
503 (31.26%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-5.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.35 USD (2)
Crescimento mensal:
11.69%
Previsão anual:
141.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
113.55 USD (9.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.78% (113.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.44% (487.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|1609
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDmicro
|1.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDmicro
|775K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.76 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +99.32 USD
Máxima perda consecutiva: -11.58 USD
