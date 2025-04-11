SinaisSeções
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer01

Mohammad Zahirul Islam
0 comentários
Confiabilidade
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 161%
XMGlobal-Real 36
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 609
Negociações com lucro:
1 114 (69.23%)
Negociações com perda:
495 (30.76%)
Melhor negociação:
18.76 USD
Pior negociação:
-35.19 USD
Lucro bruto:
3 838.11 USD (3 444 487 pips)
Perda bruta:
-2 760.46 USD (2 669 130 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (99.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.32 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
9.49
Negociações longas:
1 106 (68.74%)
Negociações curtas:
503 (31.26%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-5.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.35 USD (2)
Crescimento mensal:
11.69%
Previsão anual:
141.88%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
113.55 USD (9.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.78% (113.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.44% (487.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDmicro 1609
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDmicro 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDmicro 775K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.76 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +99.32 USD
Máxima perda consecutiva: -11.58 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 36" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
