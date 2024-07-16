- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11 572
Negociações com lucro:
11 542 (99.74%)
Negociações com perda:
30 (0.26%)
Melhor negociação:
3.07 USD
Pior negociação:
-0.94 USD
Lucro bruto:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
Perda bruta:
-11.62 USD (11 601 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6413 (1 824.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 824.39 USD (6413)
Índice de Sharpe:
1.47
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.71%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
329.29
Negociações longas:
11 572 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
245.85
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
-0.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.64 USD (13)
Crescimento mensal:
4.06%
Previsão anual:
49.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.64 USD (0.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (8.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.86% (1 324.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|11572
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|2.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|2.8M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.07 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6413
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 824.39 USD
Máxima perda consecutiva: -8.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FirewoodFX-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Money Management for Gold Quant
https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939
Contract Specification for Gold:
Spread: Floating
Contract Size: 10
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
225%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
207
100%
11 572
99%
100%
245.84
0.25
USD
USD
59%
1:500
I just subscribed, I like how you trade, thanks