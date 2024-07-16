SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Smart Gold Gramasi 2939
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart Gold Gramasi 2939

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 comentário
Confiabilidade
207 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 225%
FirewoodFX-Main
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11 572
Negociações com lucro:
11 542 (99.74%)
Negociações com perda:
30 (0.26%)
Melhor negociação:
3.07 USD
Pior negociação:
-0.94 USD
Lucro bruto:
2 856.72 USD (2 850 118 pips)
Perda bruta:
-11.62 USD (11 601 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6413 (1 824.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 824.39 USD (6413)
Índice de Sharpe:
1.47
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.71%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
329.29
Negociações longas:
11 572 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
245.85
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
-0.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.64 USD (13)
Crescimento mensal:
4.06%
Previsão anual:
49.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.64 USD (0.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (8.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.86% (1 324.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 11572
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 2.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 2.8M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.07 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6413
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 824.39 USD
Máxima perda consecutiva: -8.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FirewoodFX-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Money Management for Gold Quant

https://secure.firewoodfx.com/client/register?ib=1380022939

Contract Specification for Gold: 

Spread: Floating

Contract Size: 10

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Classificação Média:
scoops
166
scoops 2024.07.16 18:33 
 

I just subscribed, I like how you trade, thanks

2025.11.10 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 04:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 15:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
