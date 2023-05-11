SinaisSeções
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Gramasi Slv 2907

Rudy Tjahjadi Widjaja St
1 comentário
Confiabilidade
154 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 201%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 534
Negociações com lucro:
2 514 (99.21%)
Negociações com perda:
20 (0.79%)
Melhor negociação:
1 559.00 USD
Pior negociação:
-19.10 USD
Lucro bruto:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Perda bruta:
-102.80 USD (2 048 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
715 (18 034.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 034.85 USD (715)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.29%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
107
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
1220.40
Negociações longas:
2 534 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
294.23
Valor esperado:
11.90 USD
Lucro médio:
12.03 USD
Perda média:
-5.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.70 USD (2)
Crescimento mensal:
14.01%
Previsão anual:
170.02%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.70 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.04% (4.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.49% (4 748.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 2503
archived 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 14K
archived 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 276K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 559.00 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 715
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18 034.85 USD
Máxima perda consecutiva: -24.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ScopeMarkets-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 3
Money Management Silver

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for Silver: 

Spread: Floating

Contract Size: 5000

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Classificação Média:
Blackfist666
1075
Blackfist666 2023.05.11 12:32 
 

Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gramasi Slv 2907
30 USD por mês
201%
0
0
USD
49K
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
38%
1:500
Copiar

