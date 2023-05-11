- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 534
Negociações com lucro:
2 514 (99.21%)
Negociações com perda:
20 (0.79%)
Melhor negociação:
1 559.00 USD
Pior negociação:
-19.10 USD
Lucro bruto:
30 246.60 USD (277 836 pips)
Perda bruta:
-102.80 USD (2 048 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
715 (18 034.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 034.85 USD (715)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.29%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
107
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
1220.40
Negociações longas:
2 534 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
294.23
Valor esperado:
11.90 USD
Lucro médio:
12.03 USD
Perda média:
-5.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.70 USD (2)
Crescimento mensal:
14.01%
Previsão anual:
170.02%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.70 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.04% (4.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.49% (4 748.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2503
|archived
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|14K
|archived
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|276K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 559.00 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 715
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18 034.85 USD
Máxima perda consecutiva: -24.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 3
Money Management Silver
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for Silver:
Spread: Floating
Contract Size: 5000
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
201%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
154
98%
2 534
99%
100%
294.22
11.90
USD
USD
38%
1:500
Makes terrible entries at .01 lot down 900 pips and the spread is only 20 for Silver.