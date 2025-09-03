Moedas / XLF
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial
54.12 USD 0.04 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XLF para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.99 e o mais alto foi 54.49.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Select Sector Fund - Financial. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XLF Notícias
Faixa diária
53.99 54.49
Faixa anual
42.21 54.49
- Fechamento anterior
- 54.08
- Open
- 54.09
- Bid
- 54.12
- Ask
- 54.42
- Low
- 53.99
- High
- 54.49
- Volume
- 23.246 K
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 0.84%
- Mudança de 6 meses
- 9.07%
- Mudança anual
- 19.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh