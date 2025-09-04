통화 / XLF
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial
54.22 USD 0.10 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XLF 환율이 오늘 0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.92이고 고가는 54.40이었습니다.
SPDR Select Sector Fund - Financial 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
53.92 54.40
년간 변동
42.21 54.49
- 이전 종가
- 54.12
- 시가
- 54.24
- Bid
- 54.22
- Ask
- 54.52
- 저가
- 53.92
- 고가
- 54.40
- 볼륨
- 30.176 K
- 일일 변동
- 0.18%
- 월 변동
- 1.02%
- 6개월 변동
- 9.27%
- 년간 변동율
- 19.98%
20 9월, 토요일