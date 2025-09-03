通貨 / XLF
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial
54.12 USD 0.04 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XLFの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり53.99の安値と54.49の高値で取引されました。
SPDR Select Sector Fund - Financialダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
53.99 54.49
1年のレンジ
42.21 54.49
- 以前の終値
- 54.08
- 始値
- 54.09
- 買値
- 54.12
- 買値
- 54.42
- 安値
- 53.99
- 高値
- 54.49
- 出来高
- 23.246 K
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- 0.84%
- 6ヶ月の変化
- 9.07%
- 1年の変化
- 19.76%
