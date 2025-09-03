クォートセクション
通貨 / XLF
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial

54.12 USD 0.04 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XLFの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり53.99の安値と54.49の高値で取引されました。

SPDR Select Sector Fund - Financialダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
53.99 54.49
1年のレンジ
42.21 54.49
以前の終値
54.08
始値
54.09
買値
54.12
買値
54.42
安値
53.99
高値
54.49
出来高
23.246 K
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
0.84%
6ヶ月の変化
9.07%
1年の変化
19.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K