Währungen / XLF
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial
54.22 USD 0.10 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLF hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.92 bis zu einem Hoch von 54.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR Select Sector Fund - Financial-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
53.92 54.40
Jahresspanne
42.21 54.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.12
- Eröffnung
- 54.24
- Bid
- 54.22
- Ask
- 54.52
- Tief
- 53.92
- Hoch
- 54.40
- Volumen
- 30.176 K
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 1.02%
- 6-Monatsänderung
- 9.27%
- Jahresänderung
- 19.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K